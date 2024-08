5 kanałów YouTube, z których można dowiedzieć się ciekawych faktów na temat chemii

Nauka chemii z kanałami YouTube

Najnowsze badania wykazują, że serwis YouTube może być atrakcyjnym dodatkiem w procesie edukacji. Sięgając po lekcje prywatne z kategorii korepetycje chemia online, w wielu przypadkach dowiesz się od nauczyciela, że nowoczesne sposoby nauki oferują sporo korzyści. Pytanie jednak brzmi, które spośród setek dostępnych kanałów są wartościowe?

Sprawdź poniższą listę, a dowiesz się, gdzie szukać ciekawych faktów na temat chemii w serwisie YouTube.

Pi-stacja Chemia

Na początek kanał naukowy, który w całości poświęcony jest chemii, a odpowiadają za niego twórcy Pistacja.tv. Projekt ten oferuje uczniom szkół również szereg innych kanałów: biologiczny, matematyczny, fizyczny, przyrodniczy, techniczny i nie tylko. Pi-stacja Chemia to jeden z najczęściej oglądanych kanałów oferujących ciekawostki związane z tym przedmiotem.

Przygotowane przez specjalistów filmy w jakościowy i przystępny sposób wyjaśniają najważniejsze założenia chemiczne. Poszczególne dziedziny zostały podzielone na konkretne tematy, a te zebrane w wygodne playlisty. Wśród nich znaleźć można filmy na temat kwasów, soli, związków organicznych czy powietrza i jego składników.

Chemia z Egzaminatorem

Kolejna propozycja godnego uwagi kanału chemicznego w serwisie YouTube to Chemia z Egzaminatorem. Odpowiedzialna za dodawanie tam treści Martyna Krzemińska jest egzaminatorem maturalnym z chemii, więc uczniowie zyskują pewność, że oferowane przez nią treści są najwyższej jakości. Jeżeli akurat masz zamiar przygotowywać się do matury, to koniecznie daj suba i zapoznaj się z zawartością kanału.

Dostępnych jest już ponad 50 materiałów wideo, w których autorka skrupulatnie wyjaśnia wszelkie zawiłości związane z chemią w szkole średniej. Wśród najchętniej oglądanych filmów znaleźć można te, które związane są z wiązaniami, czasem połowicznego rozkładu, a także budową atomu. Zdecydowanie warto sprawdzić, co Chemia z Egzaminatorem ma do zaoferowania.

Pani od Chemii

Na kanale Pani od Chemii uczniowie szkół podstawowych i średnich znajdą wysokiej klasy materiały edukacyjne, które wyjaśniane są w bardzo przystępny sposób. Twórczynią profilu jest Ania Dąbrowska, oferująca dla zainteresowanych osób prywatne kursy przygotowawcze w dziedzinie chemii. Filmy w serwisie YouTube, a jest ich już ponad 160, dostępne są całkowicie za darmo.

Czego można się spodziewać po Pani od Chemii? Na pewno bardziej ludzkiego podejścia niż to, które oferuje Ci nauczycielka w szkole! Autorka kanału proponuje swoim widzom znacznie więcej niż tylko szeroki zakres wiedzy chemicznej. Znajdziesz tu również sporo porad odnośnie efektywnego uczenia się, a także przygotowania do egzaminu maturalnego.

Nauka. To Lubię

Portal edukacyjny oraz kanał YouTube o nazwie Nauka. To Lubię – oto najlepszy wybór, jeżeli szukasz intrygujących ciekawostek z chemii. Nie jest to klasyczny serwis przygotowujący uczniów do sprawdzianów czy egzaminów. W zamian znajdziesz tu mnóstwo wiedzy przemyconej w ciekawy i wizualny sposób.

Za kanał odpowiedzialny jest Tomasz Rożek, który zajmuje się głównie fizyką, ale również popularyzacją nauki wszelakiej. Nie zdziw się, jeżeli natrafisz na filmy związane z geopolityką, informatyką czy psychologią.

ChemVlog.pl

Na koniec jeszcze jedna propozycja dla fanów ciekawostek chemicznych. Działający od blisko dekady kanał ChemVlog.pl to prawdziwa skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o doświadczenia i eksperymenty. Chcesz dowiedzieć się, jak zrobić ducha w butelce, albo wytopić szkło w mikrofalówce? Już wiesz, gdzie szukać odpowiedzi.

Filmiki na tym kanale to nie tylko abstrakcyjne eksperymenty, ale również doświadczenia, z jakimi na co dzień borykają się uczniowie w szkołach. Nie musisz sobie wyobrażać skomplikowanych reakcji chemicznych, bo możesz je obejrzeć właśnie na kanale ChemVlog.pl.

Podsumowanie

Interesujesz się chemią, chcesz zdobywać nową wiedzę, a może przygotowujesz się do matury? Przedstawione powyżej kanały chemiczne na YouTube to idealny wybór, który pozwoli Ci poszerzyć swoje chemiczne horyzonty. Nauka z materiałami wideo to nie tylko rozwój umysłowy, ale również szansa na zrozumienie otaczającego Cię świata.