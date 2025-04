5 mitów o psychoterapii, które warto obalić

Na terapię chodzą tylko osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

Poważnymi, czyli jakimi? To jeden z najbardziej szkodliwych mitów. Psychoterapia nie jest zarezerwowana dla osób hospitalizowanych czy zdiagnozowanych psychiatrycznie. Korzystają z niej osoby zmagające się ze stresem, trudnymi emocjami, wypaleniem zawodowym, życiowymi kryzysami czy chęcią lepszego poznania siebie. To równie ważne problemy, nad którymi dobrze jest pracować ze specjalistą. Każdy powód, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jest wystarczający.

Po jednej wizycie u psychoterapeuty od razu poczuję się lepiej

To bardzo naturalne, że chcemy szybkich efektów, szczególnie gdy cierpimy. Jednak psychoterapia to proces. Pierwsze spotkania służą budowaniu relacji i zrozumieniu problemu. Zmiana nie zachodzi od razu, ale krok po kroku. Psychoterapeuta online może pomóc Ci zacząć od małych celów i wspierać w ich realizacji. Czasem sama decyzja o kontakcie z terapeutą przynosi ulgę, ale trwałe efekty wymagają czasu i systematyczności.

Jak już zacznę chodzić na terapię, będę musiał to kontynuować latami

Terapia może, ale nie musi trwać długo. Wiele nurtów oferuje pracę w jasno określonym czasie – np. kilka lub kilkanaście sesji. Wszystko zależy od Twoich potrzeb, rodzaju trudności i celów, jakie sobie postawisz. Terapia online daje możliwość elastycznego dopasowania intensywności pracy do Twojej sytuacji. Pomoc w kryzysie może zakończyć się już po kilku spotkaniach.

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to to samo

Choć te pojęcia często stosowane są zamiennie, oznaczają 3 zupełnie różne profesje. Psycholog to osoba po studiach psychologicznych, która może prowadzić diagnozę i wsparcie psychologiczne. Psychoterapeuta to specjalista po dodatkowym kilkuletnim szkoleniu uprawniającym do prowadzenia psychoterapii. Psychiatra zaś to lekarz medycyny, który może przepisywać leki i diagnozować zaburzenia psychiczne. Ci specjaliści często współpracują ze sobą, w trosce o pacjenta, choć każdy zajmuje się innym aspektem leczenia.

Terapia online nie działa, trzeba iść do gabinetu

Jeszcze kilka lat temu wiele osób podchodziło do terapii zdalnej z dystansem. Dziś, po setkach badań i doświadczeń pacjentów, wiadomo jedno: psychoterapia online jest równie skuteczna. Można dzięki niej pracować nad sobą bez konieczności dojazdów, co dla wielu osób będzie ogromnym ułatwieniem. Oszczędzasz sobie czasu, stresu i dodatkowych zadań.

Warto pracować nad swoim Happy Life

Psychoterapia to realna forma troski o siebie. A rozprawienie się w swojej głowie z mitami to pierwszy krok do tego, by podejść do niej ze świadomością i spokojem. Jeśli rozważasz rozmowę z kimś, kto profesjonalnie zajmuje się zdrowiem psychicznym, psychoterapeuta online jest dla Ciebie dobrym wyborem. A terapia online to narzędzie, które pozwoli Ci zadbać o siebie bez wychodzenia z domu. Mity zostaw za drzwiami i rozpocznij pracę nad swoim szczęśliwszym życiem już dziś.