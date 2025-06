Audi A6 Avant TFSI e – prestiżowe kombi hybrydowe plug-in

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Audi A6 od lat kojarzone jest z prestiżem, komfortem jazdy i innowacyjną technologią. Wersja Audi A6 Avant TFSI e kontynuuje tę tradycję, oferując nie tylko luksusowe wyposażenie, ale również znakomite osiągi dzięki hybrydowemu napędowi plug-in. Pięciodrzwiowe nadwozie Avant zapewnia doskonałą przestrzeń dla pięciu pasażerów, a funkcjonalnie zaprojektowany bagażnik oferuje praktyczne rozwiązanie na rodzinne podróże, dalekie wyjazdy służbowe czy codzienne zakupy.

Więcej o tym modelu znajdziesz na stronie https://www.audi.pl/pl/modele/a6/a6-avant-tfsi-e/.

Audi A6 Avant TFSI e – dane techniczne

Pod maską Audi A6 Avant TFSI e kryje się zaawansowany duet: wydajny silnik spalinowy 2.0 TFSI oraz mocny silnik elektryczny. Łączna moc systemowa wynosi 270 kW (367 KM), co przekłada się na doskonałe osiągi. Silnik spalinowy 2.0 TFSI rozwija moc 185 kW (252 KM) i 370 Nm momentu obrotowego, a silnik elektryczny dostarcza dodatkowe 105 kW (143 KM) i 350 Nm. Systemowy moment obrotowy wynosi 500 Nm i jest dostępny już od 1250 obr./min.

Równie imponujące są dane dotyczące zużycia paliwa i energii. W cyklu mieszanym model zużywa jedynie 1,4–1,7 l/100 km oraz 20,2–21,6 kWh/100 km energii elektrycznej. Emisja CO₂ wynosi przy tym od 32 do 38 g/km, a w trybie elektrycznym spada do zera. Zasięg na samym silniku elektrycznym wynosi od 58 do 64 km według normy WLTP, co w warunkach miejskich pozwala na codzienne dojazdy bez emisji spalin.

Komfort i ekologia

Hybryda plug-in w Audi A6 Avant TFSI e to połączenie dwóch światów. Kierowca może wybrać jeden z 4 trybów: jazda w trybie wyłącznie elektrycznym (EV), utrzymania energii elektrycznej w akumulatorze na potrzeby przyszłej jazdy elektrycznej (HOLD), ładowania akumulatora podczas jazdy (CHARGE) oraz współdziałania silnika spalinowego i elektrycznego (AUTO HYBRID).

W trybie elektrycznym samochód może działać wyłącznie na napędzie bezemisyjnym, zapewniając cichą i ekologiczną jazdę w mieście z prędkością do 135 km/h. W dłuższych trasach do akcji wkracza silnik spalinowy, który dzięki współpracy z jednostką elektryczną zapewnia dynamiczne przyspieszanie i płynną jazdę nawet przy wysokich prędkościach autostradowych. System rekuperacji odzyskuje energię podczas hamowania, co dodatkowo podnosi efektywność napędu.

Ładowanie i praktyczność

Do ładowania w domu z mocą do 7,4 kW służy system ładowania e-tron Compact – dostępny w standardzie. Ładowanie "do pełna" z mocą 7,4 kW zajmuje około 2,5 godziny. Usługa Audi charging umożliwia korzystanie z setek tysięcy publicznych punktów ładowania w 29 krajach europejskich z indywidualnymi taryfami i wygodną obsługą za pomocą karty RFID lub aplikacji myAudi.

Predyktywny asystent wydajności inteligentnie zarządza napędem, wykorzystując dane z nawigacji, aby optymalnie rozdzielać energię podczas podróży. System uwzględnia różne zdarzenia drogowe, styl jazdy kierowcy oraz dane z czujników pojazdu, planując zarządzanie napędami i sposób rekuperacji.

Audi A6 Avant TFSI e – bezpieczeństwo i komfort

Model A6 Avant TFSI e jest nie tylko wydajny i ekologiczny, ale również niezwykle komfortowy. W standardzie otrzymujemy zewnętrzny pakiet stylistyczny S line, reflektory przednie Matrix LED, sportowe fotele, 4-strefową automatyczną klimatyzację, Audi virtual cockpit, sportowe zawieszenie i 19-calowe felgi.

We wnętrzu Audi A6 Avant TFSI e znajdziesz system sterowania MMI nad konsolą środkową, składający się z dwóch wyświetlaczy dotykowych. Na dolnym wyświetlaczu MMI można sterować funkcjami klimatyzacji. Dzięki stałemu połączeniu online, kierowca ma dostęp do aktualizacji systemowych oraz informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym.

Napęd quattro z technologią ultra zapewnia doskonałą przyczepność i dynamikę, automatycznie aktywując tylną oś gdy jest potrzebna, a dezaktywując ją dla zwiększenia efektywności przy małych obciążeniach.