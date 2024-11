Dlaczego auta z USA są takie tanie?

Czy opłaca się sprowadzać auta z USA?

Bez wątpienia sprowadzanie aut z USA staje się coraz powszechniejszą praktyką, co wynika z kilku różnych względów. Jedną z najważniejszych kwestii – wokół której nadal krążą mity i nieścisłości – są ceny pojazdów importowanych ze Stanów Zjednoczonych. Ceny, które są najczęściej bardzo atrakcyjne i stanowią główny motywator zakupu. Z czego wynikają?

Między innymi z olbrzymiej podaży aut, a także uproszczonych procedur sprzedażowych. Na tamtejszym rynku można znaleźć prawdziwe perełki za stosunkowo niewielkie pieniądze. Kupując auto z USA, można zaoszczędzić nawet do ok. 20% w stosunku do ceny podobnego modelu na Starym Kontynencie. Jak więc widać, warto zainteresować się tą opcją.

Dlaczego auta z USA są tańsze?

Wysoka podaż aut w USA

Rynek motoryzacyjny w USA jest jednym z największych na świecie. Co roku rejestrowane są tam miliony nowych pojazdów, a duży popyt na nowości motoryzacyjne generuje szybszy cykl wymiany samochodów na nowsze modele. Wiele Amerykanów preferuje posiadanie nowego samochodu co kilka lat, co przekłada się na dużą liczbę używanych pojazdów na rynku.

Wysoka podaż powoduje, że ceny samochodów używanych spadają szybciej niż w Europie. Na amerykańskim rynku znajdziemy wiele egzemplarzy w dobrym stanie, dostępnych w konkurencyjnych cenach. Dodatkowo regularne wyprzedaże aut leasingowych i powypadkowych, które również trafiają na aukcje, zwiększają różnorodność i dostępność pojazdów. Większa liczba pojazdów na rynku przekłada się na niższe ceny w całych Stanach Zjednoczonych, co czyni rynek bardziej atrakcyjnym dla osób, które interesuje import aut z zagranicy.

Centralizacja sprzedaży w USA

Stany Zjednoczone to kraj o mocno scentralizowanym rynku, co upraszcza proces kupna-sprzedaży. Przede wszystkim każdy stan ma podobne procedury prawne, a różnice w przepisach są stosunkowo niewielkie, w porównaniu do różnic między krajami europejskimi.

Dzięki temu kupno auta w USA jest prostsze pod kątem biurokracji i papierologii. W całym kraju ludzie mówią po angielsku, co eliminuje potencjalne bariery komunikacyjne. Zakup samochodu, jego rejestracja oraz formalności związane z ubezpieczeniem są szybsze i mniej kosztowne. Wszystko to zmniejsza koszty prowadzenia działalności w branży motoryzacyjnej, co przekłada się na atrakcyjne ceny samochodów dostępnych dla konsumentów.

Brak restrykcyjnych norm w USA

Standardy emisji spalin oraz wymogi bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych są mniej restrykcyjne niż w Europie. Na przykład amerykańskie normy emisji spalin pozwalają na większe ilości zanieczyszczeń w porównaniu do standardów unijnych, takich jak norma Euro 6, która jest rygorystyczna pod względem emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu. Mniej wymagające przepisy w USA pozwalają producentom i importerom na ograniczenie kosztów związanych z dostosowywaniem pojazdów do tych wytycznych.

Ponadto niektóre amerykańskie samochody nie muszą spełniać europejskich wymogów dotyczących testów zderzeniowych i technologii bezpieczeństwa, takich jak systemy wspomagające kierowcę czy zaawansowane czujniki. Mniej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa przekładają się na obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży, co wpływa na ostateczną cenę pojazdów.

Różnice podatkowe między USA a Europą

Wysokie podatki i opłaty w Europie, takie jak VAT (który w Polsce wynosi 23%), akcyza oraz różnorodne opłaty środowiskowe, znacząco podnoszą ceny samochodów. W USA system podatkowy jest inny, a opodatkowanie samochodów jest zazwyczaj dużo niższe. Niektóre stany mają bardzo niskie stawki podatku od sprzedaży lub brak akcyzy na samochody, co dodatkowo zmniejsza koszty zakupu.

Dzięki temu auta dostępne na amerykańskim rynku mogą być tańsze nawet po uwzględnieniu kosztów importu, takich jak transport, cło czy adaptacja do europejskich norm. Nawet po doliczeniu tych kosztów sprowadzane pojazdy często pozostają atrakcyjniejsze cenowo niż ich odpowiedniki na lokalnym rynku w Europie.

Wysoka kultura jazdy w USA = większa dostępność zadbanych egzemplarzy

Amerykanie często przywiązują dużą wagę do stanu technicznego swoich pojazdów. Regularne przeglądy oraz serwisowanie są tam normą, co wynika zarówno z kultury motoryzacyjnej, jak i z wymogów prawnych. Wiele osób korzysta z usług autoryzowanych stacji obsługi, a także dba o regularne czyszczenie wnętrza oraz zewnętrznych części auta.

W dodatku drogi w USA, zwłaszcza na terenach miejskich i podmiejskich, są w bardzo dobrym stanie, co redukuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i wpływa na dłuższą żywotność pojazdów. W efekcie na amerykańskim rynku znajdziemy dużą liczbę aut używanych w dobrym stanie technicznym i wizualnym, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność w oczach kierowców poszukujących zadbanego samochodu.

Dlaczego auta z USA są tak tanie – podsumowanie

Niskie ceny samochodów w USA wynikają z szeregu czynników, takich jak wysoka podaż aut, uproszczone procedury sprzedaży, mniej rygorystyczne normy dotyczące emisji i bezpieczeństwa, różnice podatkowe oraz kultura dbania o posiadane pojazdy. Dzięki tym czynnikom auta z USA są atrakcyjną opcją zarówno pod względem finansowym, jak i jakościowym dla osób poszukujących pojazdów w dobrym stanie i konkurencyjnych cenach.

Powyższy tekst powstał we współpracy z Krzysztofem Mikołajczykiem z Flycars – renomowanej firmy importerskiej, która kompleksowo podchodzi do tematu sprowadzania aut z USA. Ich eksperci pomagają na każdym etapie importu, by cały proces przebiegł bezproblemowo zarówno pod kątem prawnym, jak i finansowym.