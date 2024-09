Doping w sporcie — czym jest? Działanie, rodzaje, jak wykryć substancje dopingujące?

środki farmakologiczne przeznaczone do leczenia różnych schorzeń. Np. astmy, w odpowiednich dawkach mogą korzystnie wpływać na funkcje organizmu istotne z punktu widzenia sportowców. Środki pobudzające stosowane są w celu zmniejszeniu bólu różnego pochodzenia. W określonych przypadkach mogą przyspieszyć powrót sportowca do zdrowia po ciężkich urazach lub kontuzjach. Najważniejsze substancje opioidowe to kodeina, morfina, heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne. Morfina jest szeroko stosowana w medycynie jako środek do zwalczania średniego lub silnego bólu, duszności oraz kaszlu. Stosowana jest między innymi do leczenia obrzęku płuc, bólu w zawale serca, tępych bólów przewlekłych, potrafi ponadto działać korzystnie w leczeniu niewydolności krążenia.Używana do innych celów może prowadzić do poważnego uzależnienia, będącego chorobą potencjalnie śmiertelną i nieuleczalną;