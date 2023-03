Ergonomiczny fotel biurowy - jakie cechy powinien mieć?

Inwestycja w odpowiednio dobrane krzesło, które podczas pracy przy komputerze zapewni maksymalny komfort, zdecydowanie przełoży się na poprawę samopoczucia pracowników i zwiększenie ich wydajności. Zanim wybór padnie na konkretne fotele ergonomiczne, sprawdź, na co należy zwracać uwagę podczas zakupu.

Czym jest ergonomia?

Ergonomia to dziedzina nauki o pracy. Ma ona za zadanie dostosować narzędzia, maszyny, otoczenie i warunki pracy do ludzkiej anatomii i psychofizycznych możliwości. Główną rolę w ergonomii zajmuje komfortowy sposób organizowania miejsca pracy i nauki. Dotyczy to głównie mebli takich jak: fotele ergonomiczne, biurka i innych mebli używanych w biurze lub domowym gabinecie.

Fotel ergonomiczny do komputera

Ergonomiczne fotele biurowe to krzesła, które posiadają regulowany zagłówek i podłokietniki oraz wyprofilowane siedzisko. Te trzy elementy wpływają na wygodę siedzenia w fotelu. Stabilna konstrukcja sprawia, że bez problemu dopasuje się fotel do wzrostu, masy i sylwetki osoby siedzącej. Najważniejsze przy fotelach ergonomicznych jest ich możliwość wykonania pełnego obrotu. Modele te umożliwiają szybką zmianę pozycji, łatwy kontakt ze współpracownikami oraz błyskawiczny dostęp do dokumentów.

Wybierając fotele ergonomiczne do biura, należy pamiętać, że muszą one spełniać niezbędne normy BHP, według których fotele ergonomiczne powinny znaleźć się w każdym miejscu pracy, w którym spędza się minimum 4 godziny przed komputerem. Co ważne, krzesła ergonomiczne biurowe powinny posiadać pięcioramienną podstawę z kółkami, która to właśnie zapewnia obrót mebla o 360 stopni wokół własnej osi.

Regulowany zagłówek

Zagłówki mają za zadanie stabilizację szyi i zmniejszanie napięcia mięśni karku. Ergonomiczne fotele biurowe posiadające funkcję regulacji zagłówka przydają się w sytuacjach, gdy potrzebna jest chwila wytchnienia przy pracy przy komputerze.

Wyprofilowane oparcie

Wybierając fotel ergonomiczny do biura, sprawdź, czy dany model posiada podparcie lędźwiowe, czy oparcie oraz siedzisko jest odpowiednio wyprofilowane. Oparcie ma za zadanie utrzymywać prawidłową pozycję kręgosłupa na całej jego długości. Oparcie powinno być szerokie, długie i zakończone zagłówkiem.

Fotele ergonomiczne do komputera powinny posiadać regulację nachylenia oparcia i regulację oparcia dla kręgów lędźwiowych, gdyż pozwala to na całkowite odciążenie kręgosłupa. Według wymogów BHP regulacja nachylenia oparcia powinna obejmować zakres od 5 stopni do przodu oraz 30 stopni do tyłu. Przy każdej regulacji warto także zwrócić uwagę na opcję blokady ustawień, która zapewni użytkownikowi komfortowe i bezpieczne korzystanie z fotela.

Regulowane podłokietniki

Fotele biurowe ergonomiczne powinny mieć możliwości regulacji podłokietników, które pomagają odciążyć kręgosłup oraz zwiększają komfort pracy przy biurku. Podłokietniki zmniejszają obciążenie ramion i pomagają w utrzymaniu właściwej postawy oraz umożliwiają odpowiednie ułożenie rąk i dłoni podczas pracy przy komputerze. Przepisy BHP mówią, że podłokietniki powinny być regulowane na poziomie 19-25 cm od siedziska.

Podłokietniki możemy regulować w górę i dół oraz w przód i tył.