Fabryka Ogólnego Rozwoju - nowy lokal w Outlet Lublin

Nowy najemca szybko przyciągnął rzesze klientów, tym samym zwiększając obroty innych sklepów w galerii. Choć minął zaledwie tydzień od otwarcia, Outlet Lublin już zanotował wzrost odwiedzalności niemal o 20%, a niektóre sklepy raportują nawet trzycyfrowy wzrost obrotów.

Nowe podejście do sportu

Fabryka Ogólnego Rozwoju (FOR) to unikalne miejsce założone przez Pawła Wolińskiego, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w zapasach. Fenomen FOR polega na tym, że można rozwijać tam wszystkie cechy motoryczne zaczynając od gimnastyki, stabilizacji, siły czy też sztuk walki.

„Dzięki swojemu unikalnemu podejściu do sportu, Fabryka Ogólnego Rozwoju przyciąga ogromne tłumy, zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież i dorosłych. To prawdziwy strzał w dziesiątkę, który nie tylko zwiększa liczbę odwiedzających w naszym centrum, ale także wpływa pozytywnie na wyniki innych lokali” – mówi Artur Pleskot, Dyrektor Outlet Lublin z Cushman & Wakefield

4F, Ochnik, Wittchen, Monnari

Outlet Lublin przy ul. Mełgiewskiej 16D oferuje markowe produkty w atrakcyjnych cenach obniżonych od 30 do 70%. W ofercie znajdują się końcówki kolekcji znanych marek, takich jak 4F, Lee Wrangler, Monnari, Ochnik, Puma, czy Wittchen. Klienci znajdą tu szeroki asortyment mody damskiej i męskiej, odzieży sportowej, galanterii, akcesoriów podróżnych i wyposażenia wnętrz.