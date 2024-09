Folie samochodowe – nowoczesne rozwiązania do personalizacji i ochrony pojazdów

Folie samochodowe to jedno z najważniejszych narzędzi w dziedzinie personalizacji pojazdów, które zyskuje na popularności zarówno wśród profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, jak i właścicieli samochodów poszukujących indywidualnych rozwiązań estetycznych. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak folia wylewana, można nie tylko zmienić kolor pojazdu, ale również zapewnić mu dodatkową ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych. W ofercie mediadodruku.pl dostępne są innowacyjne produkty marek, które wyznaczają standardy w tej dziedzinie, w tym PROMOTO+, nowa marka powstała w 2024 roku, należąca do grupy API.PL.

Folie samochodowe w ofercie mediadodruku.pl

mediadodruku.pl oferuje szeroki asortyment folii samochodowych dostosowanych do różnorodnych zastosowań – od ochrony karoserii, przez personalizację pojazdów, aż po dekoracje na specjalne zamówienie. W ofercie znajdują się folie o różnych właściwościach i przeznaczeniach, m.in. folie wylewane, które są idealnym wyborem do bardziej zaawansowanych projektów. Folie te cechują się dużą elastycznością i trwałością, co pozwala na ich stosowanie na powierzchniach o dużych krzywiznach, takich jak zderzaki, lusterka czy maski samochodowe.

Jednym z flagowych produktów dostępnych w ofercie mediadodruku.pl jest folia wylewana HEXIS THE190EVO. Jest to materiał premium dedykowany do całościowego oklejania pojazdów, który wyróżnia się technologią Take Heat Easy® (THE), co ułatwia aplikację i eliminuje ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza. Folia ta jest elastyczna i umożliwia wielokrotne przesuwanie i pozycjonowanie przed ostatecznym przyklejeniem, co czyni ją idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy pracują na dużych i skomplikowanych powierzchniach.

W kategorii folii do zmiany koloru pojazdów warto zwrócić uwagę na wylewane folie HX20000, które dzięki swojej strukturze doskonale przylegają do powierzchni samochodów. Są one dostępne w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, od matowych po błyszczące, co pozwala na pełną personalizację. Ich wytrzymałość na promieniowanie UV oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem do długoterminowej ochrony karoserii.

Folie Super Chrome HX30000 to propozycja dla tych, którzy pragną nadać swojemu pojazdowi wyjątkowy, błyszczący efekt. Folie te są szczególnie cenione w branży motoryzacyjnej za ich wykończenie, które przyciąga uwagę i nadaje pojazdom niepowtarzalny wygląd. Doskonała przyczepność do zakrzywionych powierzchni i odporność na warunki atmosferyczne sprawiają, że Super Chrome HX30000 to idealne rozwiązanie dla klientów szukających unikalnych efektów wizualnych.

PROMOTO+ – nowa marka na rynku motoryzacyjnym

W 2024 roku grupa API.PL zaprezentowała swoją nową markę PROMOTO+, która wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie folii samochodowych. Produkty sygnowane tą marką łączą w sobie wysoką jakość, nowoczesne technologie i wyjątkową estetykę, co czyni je konkurencyjnymi w segmencie folii do oklejania pojazdów. PROMOTO+ stawia na innowacyjne podejście do personalizacji pojazdów, oferując folie, które nie tylko spełniają oczekiwania pod względem estetyki, ale również gwarantują długotrwałą ochronę karoserii.

Zastosowania folii samochodowych

Folie samochodowe dostępne w ofercie mediadodruku.pl znajdują szerokie zastosowanie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i prywatnym. Mogą być wykorzystywane do:

personalizacji pojazdów - dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i wykończeń, folie pozwalają na indywidualne dostosowanie wyglądu pojazdu, bez konieczności permanentnej zmiany lakieru

ochrony karoserii - folie, zwłaszcza wylewane, zapewniają doskonałą ochronę przed zarysowaniami, promieniowaniem UV oraz czynnikami atmosferycznymi, co przedłuża żywotność lakieru

reklam na pojazdach flotowych - dzięki łatwej aplikacji i trwałości, folie idealnie nadają się do tworzenia grafik reklamowych na pojazdach flotowych, co pozwala na skuteczną promocję marki

zastosowań sportowych - produkty takie jak Folia na quady GF 235 MotoMark® GRIP są szczególnie odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki ekstremalne, co czyni je idealnym wyborem dla pojazdów terenowych i sportowych.

Folie samochodowe to nieodłączny element nowoczesnej personalizacji i ochrony pojazdów. Dzięki szerokiemu asortymentowi dostępnemu na mediadodruku.pl, każdy klient znajdzie produkt idealnie dopasowany do swoich potrzeb, od folii ochronnych po folie zmieniające kolor pojazdu. Marka PROMOTO+, stworzona przez API.PL w 2024 roku, wprowadza nową jakość na rynek motoryzacyjny, oferując innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy w zakresie estetyki i ochrony.