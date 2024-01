Jaki jest wpływ urządzeń RTV i AGD na oszczędność prądu?

Zaoszczędzić energię elektryczną pozwala również właściwe użytkowanie różnego rodzaju elektroniki, którą posiadamy w domu. Każdy sprzęt elektroniczny w czasie jednej godziny działania zużywa określoną ilość prądu. Jeżeli wychodząc z domu, zostawiamy włączony telewizor, radio czy komputer może to doprowadzić w skali jednego roku do znacznych strat finansowych. Ponadto mniejsze zużycie energii zapewnia ustawienie posiadanych urządzeń elektrycznych takich jak laptop, telewizor czy różnego rodzaju sprzęty AGD w tryb oszczędzania energii.

Większe zużycie energii elektrycznej powoduje także zbyt częste uruchamianie niektórych urządzeń. Jeśli mamy w swojej kuchni zmywarkę, która jest do połowy zapełniona brudnymi naczyniami, wstrzymajmy się z jej włączeniem do momentu, aż będzie całkowicie napełniona. Uruchomianie nie do końca zapełnionej zmywarki lub pralki powoduje konieczność jej częstszego użycia, co przekłada się na większe zużycie prądu wyższe rachunki. Zmniejszyć pobór energii mogą nam pomóc m.in. programy ekologiczne, które posiadają wybrane sprzęty AGD. Codzienne używanie trybów ECO przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody i prądu.

Jak używać najbardziej prądożernych sprzętów

Urządzeniem, które zużywa najwięcej energii elektrycznej w domu, jest płyta indukcyjna. Jej średni roczny pobór prądu wynosi 748,25 kWh. Przygotowując potrawy z użyciem płyty indukcyjnej, pamiętajmy o gotowaniu jedzenia pod przykryciem. Jeżeli tego nie zrobimy, urządzenie będzie działać dłużej, niż powinno, przez co będzie generować wyższe koszty.

Innym sprzętem, którego roczne zużycie energii elektrycznej jest znaczące to piekarnik elektryczny. To urządzenie — które jest na wyposażeniu prawie każdego gospodarstwa domowego, ma średni pobór energii wynoszący około 496 kWh na rok. Do podgrzewania posiłków, możemy w niektórych przypadkach wykorzystać kuchenkę mikrofalową. Jest to alternatywa dla piekarnika elektronicznego, dzięki której jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużo prądu.

Lodówka to kolejny popularny sprzęt gospodarstwa domowego, który jest zaliczany do grupy tzw. pożeraczy prądu. Kupując urządzenia tego typu, zwróćmy szczególną uwagę na jej klasę energooszczędności. Najbardziej przyjazne środowisku modele mają oznaczenie A+++. Z kolei jeśli chcesz zagotować wodę na herbatę lub kawę przy użyciu czajnika elektrycznego, wlej do niego tylko tyle wody, ile jesteś w stanie zużyć.

Jaki ma wpływ właściwe ogrzewanie domu na oszczędność prądu?

Efektywne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej jest możliwe dzięki zastosowaniu kilku porad dotyczących prawidłowego ogrzewania naszego domu lub mieszkania. Wdrożenie w życie poniższych zasad ograniczy wzrost wydatków przeznaczanych na ogrzewanie oraz korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

Wychodząc z domu, zmniejsz moc grzejników poprzez przymknięcie termostatu. W odpowiedni sposób konserwuj grzejniki. Dopuść jak najwięcej promieni słonecznych do wnętrza domu, odsłaniając zasłony. Ustaw piec gazowy tak, aby włączał się przed Twoim powrotem do domu. Zainstaluj drzwi i okna o odpowiednich właściwościach termicznych. Wietrz pomieszczenia krótko, ale intensywnie.

Czym jest licznik przedpłatowy pre-paid?

Jeśli masz notoryczne problemy z kontrolą zużycia energii elektrycznej w swoim gospodarstwie domowym, powinieneś wypróbować licznik pre-paid. Jest to urządzenie, dzięki któremu możesz w prosty sposób ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Licznik przedpłatowy pozwala uzyskać dostęp do prądu, tylko gdy użytkownik odpowiednio wcześniej zasili swoje konto. Licznik pre-paid jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad zużyciem prądu, choć może to spowodować sytuację, w której pozostaną one bez dostępu do prądu w najmniej spodziewanej chwili.

Podsumowanie

Istnieje wiele sprawdzonych sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej. Poprzez wyrobienie sobie pewnych nawyków jesteśmy w stanie realnie obniżyć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego lub prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa na energię elektryczną. Ograniczenie poboru prądu ma odzwierciedlenie w płaconych przez nas rachunkach za prąd. Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną przyczynia się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.