Kawa z ekspresu – jak przygotować najwyższej jakości napój?

Czy rodzaj ekspresu ma wpływ na smak kawy? Rodzaje kaw z ekspresu i młynki do ziaren. Domowe latte macchiato – spieniacze do mleka. Przygotowywanie kawy – rytuał i odrobina luksusu.

Aromatyczne espresso, latte macchiato, cappuccino czy klasyczne americano – niezależnie od naszego ulubionego rodzaju kawy wysokiej klasy ekspres wydobędzie z ziaren niepowtarzalny smak. W jaki sposób? Otóż cały sekret tkwi w procesie przyrządzania napoju: ziarna po zmieleniu wystawiane są wyłącznie na krótkotrwałe działanie gorącej wody (niebędącej szkodliwym dla aromatu wrzątkiem) pod wysokim ciśnieniem. Dlatego też to za pomocą ekspresu do kawy uzyskamy najlepszy efekt, przewyższający nawet klasyczne włoskie kawiarki...

Czy rodzaj ekspresu ma wpływ na smak kawy?

Pamiętajmy, że kawa z ekspresu wpisująca się w powyższy standard powinna pochodzić z urządzenia ciśnieniowego. Modele przelewowe – klasyczne, powszechne na wyposażeniu domowym przed laty – choć i tak pozwalają uzyskać stosunkowo dobre efekty parzenia kawy, to jednak wykorzystują do tego zbyt gorącą wodę, przez długi czas oddziałującą na zmielone ziarna.

Ekspresy ciśnieniowe dzielą się na automatyczne i kolbowe. Modele automatyczne to wielofunkcyjny sprzęt, który praktycznie wszystko wykona za nas: zmieli ziarna o nadanej grubości oraz dobierze temperaturę wody. Ponadto (w zależności od urządzenia) ekspres ten może posiadać automatyczny system do spieniania mleka lub specjalną dyszę, za pomocą której sami dokonamy tej czynności.

Z kolei ekspres kolbowy (ręczny) wymaga wcześniejszego przygotowania mielonej kawy w młynku i wsypania jej do sitka, przez które zostanie przepuszczona woda pod ciśnieniem. To doskonałe rozwiązanie do domu, proste w obsłudze i utrzymaniu czystości. Ich konkretne modele poznamy w ofercie sklepu: https://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnieniowe,typ-ekspresu!kolbowy.bhtml.

Rodzaje kaw z ekspresu i młynki do ziaren

Co ciekawe, praktycznie każda kawa wykonywana jest na bazie espresso. Urozmaica się je np. wodą i mlekiem, ale też szeregiem innych dodatków, np. bitą śmietaną (con panna), syropem czekoladowym (mocha), syropem waniliowym (raf) czy nawet whisky (irish coffee). Można oczywiście wzmocnić aromat i wypić klasyczne espresso doppio (podwójne espresso), które zapewni jeszcze więcej energii.

Nie zapominajmy przy tym, że aby wyszła prawdziwie pyszna kawa, konieczny będzie nam jakościowy młynek (o ile nie posiadamy ekspresu automatycznego). Nawet najlepsza gotowa kawa mielona nigdy nie da zamierzonych efektów. Powód jest tego prosty: kawa ziarnista cały swój aromat ma wciąż skumulowany wewnątrz ziaren. Po zmieleniu, stopniowo się on ulatnia.

Młynki do kawy dostępne są ręczne lub elektryczne. Zwróćmy ponadto uwagę na możliwość ustawienia wolnych obrotów, aby nie przepalić ziaren. Renomowane modele znajdziemy w sklepie: https://www.euro.com.pl/mlynki-do-kawy.bhtml.

Domowe latte macchiato – spieniacze do mleka

Idealna kawa z mlekiem z ekspresu kolbowego wymaga spieniacza – bez niego niemożliwe jest przygotowanie żadnego latte, czyli niezwykle popularnych rodzajów kaw z ekspresu.

Spieniacz do mleka działa na bardzo prostej zasadzie: tworzy piankę z kremową konsystencją, jednocześnie dbając o jej podgrzanie. Zwłaszcza ta druga funkcja jest szczególnie istotna: dzięki niej po dolaniu gorącego mleka do wcześniej przygotowanej esencji, nie obniży ono temperatury, a jedynie nada mleczny smak. Elektryczne spieniacze działają praktycznie samodzielnie, z koeli ręczne odpowiedniki wymagają nieco większej wprawy i uwagi.

Podczas wlewania gotowej pianki szybko zmienimy mocne espresso z dodatkiem gorącej wody w pyszne i estetyczne latte (z eleganckimi wzorami na wierzchu). Polecane spieniacze do mleka również dostępne są w sklepie: https://www.euro.com.pl/spieniacze-do-mleka.bhtml.

Przygotowywanie kawy – rytuał i odrobina luksusu

Prawdziwe espresso jest kawą niezwykle intensywną w smaku i jednocześnie niewielką, zamkniętą w miniaturowej filiżance. Jej przygotowanie w odpowiedni sposób potrafi daleko zmienić wyobrażenie o tym rodzaju napoju, rozbudzając zamiłowanie i chęć do zostania pełnoprawnym baristą. Bo kawa to także rytuał zaparzania, sam w sobie będący elementem wypoczynku, równie ważnego, co jej picie.

Dlatego też wyposażmy się w jakościowy ekspres ciśnieniowy oraz niezbędne do niego dodatki, dzięki którym w domowym zaciszu będziemy zgłębiać znakomite smaki czy to świeżej kawy mrożonej, americano, flat white, czy tradycyjnego espresso. Warto tu eksperymentować, nie przywiązując się wyłącznie do czarnej kawy, tak samo jak do konkretnego typu ziaren. Sprawdzajmy odmienne intensywności aromatu oraz profile smakowe: od kwaśnych przez słone po gorzkie.

Pewnym jest, że okaże się to przygodą na całe lata.