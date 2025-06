Komary i kleszcze nie popsują Ci majówki! Sprawdź, jak się przed nimi chronić!

Komary i kleszcze – gdzie można je spotkać?

Majówka to czas, który chętnie spędzamy na świeżym powietrzu, ciesząc się pierwszymi promieniami słońca. Wiele osób w tym czasie grilluje, wyjeżdża na wycieczki, udaje się na spacery czy po prostu odpoczywa na kocu, regenerując siły fizyczne i psychiczne. Niestety wypoczynek na łonie natury może się wiązać z pewnymi niedogodnościami. Można do nich zaliczyć komary i kleszcze, których niestety na początku maja jest już w Polsce wiele. Komary spotkamy niemal wszędzie, a już szczególnie w miejscach wilgotnych w pobliżu zbiorników wody stojącej czy wysokich traw. Kleszcze również lubią wysokie trawy i zarośla. Spotkamy je nie tylko w lasach, ale też w parkach, na łące, a nawet na miejskich trawnikach czy w przydomowych ogrodach. Są zagrożeniem nie tylko dla człowieka, ale i dla psów czy wychodzących kotów – zwierzęta te mogą również niestety przynieść wspomniane pasożyty na sobie do domu.

Nasze rodzime komary raczej nie są niebezpieczne, co jednak nie znaczy, że nie są uciążliwe. Ugryzienia komarów wiążą się z powstaniem swędzących bąbli. Gdy reakcja alergiczna jest silna, w miejscu ugryzienia komara pojawia się zaczerwienienie i obrzęk skóry, które mogą się utrzymywać bardzo długo. Jeśli natomiast chodzi o kleszcze, których niestety w Polsce jest dużo, zagrożenie dla naszego zdrowia, a niekiedy wręcz życia, jest już znacznie poważniejsze. Kleszcze mogą bowiem przenosić wiele groźnych chorób, w tym nie tylko boreliozę, o której tak wiele mówi się w mediach, ale też kleszczowe zapalenie mózgu, gorączkę Q, tularemię, riketsjozę oraz szereg innych poważnych chorób. By skutecznie chronić się przed komarami i kleszczami, należy przede wszystkim stosować dobre repelenty.

Jak chronić się przed komarami i kleszczami?

Uciążliwe komary i groźne kleszcze mogą popsuć nawet najlepsze plany na majówkę. Aby jednak tak się nie stało, warto się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim w miarę możliwości dobrze unikać przebywania w miejscach, gdzie mamy do czynienia z ich inwazją, czyli zwłaszcza w wysokich trawach i zaroślach. Jeśli wybierasz się na łono natury, zadbaj też o odpowiedni ubiór. Najlepiej nosić odzież zakrywającą nogi i ręce, dzięki czemu komary i kleszcze będą miały mniejszy dostęp do ciała. Jeśli przebywasz w ogrodzie, dobrą opcją może być moskitiera lub świece przeciw owadom. Ochrona przed komarami i kleszczami to oczywiście też repelenty, o których będzie mowa w kolejnym akapicie, poza tym po wycieczce do lasu, parku czy spacerze po łąkach warto w domu dokładnie obejrzeć swoje ciało, aby się upewnić, czy nie ma na nim niechcianych pasażerów na gapę.

Repelenty przeciwko owadom – co stosować?

Na rynku znajdziemy różnego rodzaju repelenty przeciwko owadom i kleszczom, które pomogą nam chronić się przed ich inwazją. By cieszyć się piękną pogodą w majówkę i czerpać z wypoczynku garściami, warto przede wszystkim postawić na repelenty sprawdzonych producentów. Są one dostępne w wielu postaciach, w tym w płynie, aerozolu czy kremie, więc każdy powinien znaleźć opcję odpowiednią dla siebie. Oczywiście podstawowa kwestia, która powinna nas interesować, to rodzaj substancji czynnej i jej stężenie. Jeśli chodzi o środki przeciw komarom i kleszczom, popularnością cieszą się między innymi preparaty z DEET, czyli substancją, która pierwotnie została opracowana na potrzeby armii. Można również wybrać repelenty z ikarydyną, która również wyróżnia się dużą skutecznością, a przy tym jest bezpieczniejsza od DEET. Jeszcze inną opcją są środki przeciw komarom i kleszczom na bazie naturalnych olejków eterycznych – tu szczególnie sprawdza się olejek z cytronelli, trawy cytrynowej, olejek lawendowy, eukaliptusowy czy z drzewa herbacianego.

Co na ukąszenia owadów?

Dobry repelent i właściwy ubiór to podstawa, jeśli chodzi o ochronę przed komarami i kleszczami. Może się jednak zdarzyć, że okażą się one niewystarczające. By nie drapać się w majówkę i nie myśleć o konsekwencjach chorób odkleszczowych, warto zaopatrzyć się w środek po ukąszeniach owadów, który szybko przynosi ukojenie, łagodząc świąd i obrzęk. Dobrze również mieć pod ręką przyrząd do usuwania kleszczy. Może być to zwykła pęseta, ale w aptece znajdziemy też specjalne akcesoria do usuwania kleszczy, które mogą ułatwić nam to zadanie. Jeśli znajdziesz kleszcza wbitego w skórę, usuń go możliwie najszybciej, po czym zajmij się odkażeniem miejsca po ukąszeniu. Pamiętaj również, by obserwować swój organizm i reagować na niepokojące symptomy mogące wskazywać na boreliozę czy inne choroby odkleszczowe.

