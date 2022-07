Są to cechy żeliwa sferoidalnego, czyli stopu żelaza z węglem, w którym grafit, na skutek dodania do stopu magnezu, przybiera kształt kulek. Materiał ten wykorzystuje się m.in. do produkcji części samochodowych, rur i elementów armatury, takich jak

zwężki — elementy służące do zredukowania średnicy przewodu wodociągowego w instalacjach do przesyłu wody pitnej i przemysłowej;

króćce — elementy służące do łączenia rur i armatury z zakończeniem kołnierzowym; wykorzystywane w budowie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych służących do przesyłu płynów obojętnych chemicznie;

kołnierze — umożliwiają połączenie dwóch elementów rurociągu lub zamknięcie (zaślepienie) rury; stosowane w sieciach wodociągowych służących do przesyłu wody pitnej i innych cieczy neutralnych w temp. do 120 stopni Celsjusza;