Mieszkanie w Lublinie to nadal dobra inwestycja

Po ubiegłorocznym boomie mieszkaniowym nastąpiło w Polsce spowolnienie. Inflacja i związane z nią podnoszenie – od jesieni 2021 r. – stóp procentowych sprawiają, że sprzedaż mieszkań zmalała. Banki obecnie nie udzielają tak wielu kredytów hipotecznych, jak jeszcze kilka miesięcy temu gdyż wielu chętnych nie ma obecnie, zgodnie z wytycznymi dla banków, odpowiedniej zdolności kredytowej. Do tego trzeba jeszcze doliczyć gospodarcze efekty wojny na Ukrainie, która wywindowała ceny materiałów budowlanych.

– W tej kwestii jednak zauważamy już pewne pozytywne zmiany. Wydaje się, że ceny materiałów budowlanych już się ustabilizowały. Wykonawcy naszych inwestycji to doświadczone firmy, które z zawirowaniami związanymi z dostępnością materiałów sobie świetnie radzą oraz były na to przygotowane – mówi Mariusz Krupa, Dyrektor ds. Inwestycji w Lalak Development. – Dzięki temu zarówno my, jak i nasi klienci, mamy pewność, co do dotrzymania terminów realizowanych inwestycji, a także gwarancji cen – dodaje.

Jeżeli ktoś nie kojarzy nazwy Lalak – lubelskiej firmy, to powinien zwrócić uwagę na jej wielkość i potencjał. Grupa Lalak zarządza 20 nieruchomościami o łącznej pow. ok 85000 mkw., szczegóły na www.lalak.pl.

Obecnie firma kończy kosztowną modernizację budynku przy ul. Technicznej w sąsiedztwie Galerii Olimp. Wcześniej wzorowo zmodernizowała budynek Galerii Centrum „Pedet” przy Krakowskim Przedmieściu. To również nieruchomość należąca do Lalak Development, której firma przywróciła dawny blask i wyznaczyła nowe trendy, co do modernizacji obiektów w ścisłym centrum Lublina.

Obecnie spółka realizuje kilka inwestycji mieszkaniowych m.in.: Chodźki Residence, Diamentowe Tarasy, Diamentowe Wzgórza, Felin Park o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań ok 41 000 mkw.

Nowe inwestycje

Lalak Development jest jedyną z nielicznych spółek deweloperskich w Lublinie, która obecnie rozpoczyna kolejne inwestycje. To ważne, bo rynek mieszkaniowy jest dziś trudny. I nie chodzi wyłącznie o spadek sprzedaży lokali, ale również o inne powiązane z tą sprawą kwestie.

Żeby wyjaśnić te zawiłości, trzeba zajrzeć za kulisy procesu inwestycyjnego. Do niedawna popyt na mieszkania był tak duży, że klienci kupowali lokale jeszcze na etapie ich planowania. Inwestycje były głównie realizowane z bieżących wpłat klientów. Obecnie jest inaczej, firmy muszą posiłkować się kredytami bankowymi. Tak jest w przypadku najnowszych przedsięwzięć Lalak Development. I to jest pozytywy sygnał dla klientów. Firma starając się o finansowanie została przez bank dokładnie zweryfikowana. Rzetelnie została oceniona jej kondycja i zdolność, a także perspektywy oraz przyszła działalność. Pozytywna ocena banku niejako gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji i Firmy, co ważne jest dla potencjalnych nabywców mieszkań – tłumaczy Katarzyna Kowalska Dyrektor ds. finansowych.

Ale do rzeczy? Gdzie Lalak Development realizuje nowe inwestycje? To Diamentowe Tarasy etap 2 przy ul. Diamentowej/Wolińskiego. – Powstaje tam 130 mieszkań o powierzchni od 35 do 102 mkw – wylicza Krzysztof Wójtowicz Menadżer ds. sprzedaży i marketingu.

Druga inwestycja to Diamentowe Wzgórze ósmy budynek przy Wolińskiego z lokalami od 40 do 90 mkw.

– To jednak nie wszystkie nasze zamierzenia i plany. Posiadamy także pozwolenia na budowę przy ul. Koncertowej, Urbanowicza, Wolińskiego, Chodźki i Morwowej o łącznej powierzchni użytkowe mieszkań ok 76 000mkw. W tym ostatnim miejscu stanie najwyższy w Lublinie apartamentowiec – dodaje Krzysztof Wójtowicz.

Nadal inwestycja

Dziś potencjalni klienci mogą sobie jednak stawiać pytanie, czy to dobry czas na zakup mieszkania. Odpowiedź jest prosta - Taniej nie będzie. Mimo pewnych perturbacji na rynkach, nieruchomości pozostają najpewniejszymi inwestycjami. Trzeba jednak wybierać rozsądnie. Trzeba zwrócić uwagę na cztery zasadnicze sprawy: sprawdzony deweloper, lokalizacja, standard i cena. – Obecna sytuacja ma tę zaletę, że deweloperzy są bardziej elastyczni i skłonni do negocjacji cen – podpowiada Paweł Urban specjalista ds. sprzedaży.

Nowy adres

I jeszcze jedna ważna informacja. Od 1 września firma przeprowadziła się do biurowca przy ul. Chodźki 10a. – To adres bardzo dobrze znany wielu mieszkańcom Lublina, bo przez lata był to budynek Telekomunikacji Polskiej ­– wskazuje Marcin Frydrych Menadżer ds. nieruchomości i podkreśla, że Lalak Development kompleksowo zmodernizował wnętrza, a także teren wokół nieruchomości. – Zajęliśmy się najdrobniejszymi szczegółami, aby nadal mieszkańcy mogli być z niego dumni. Teraz budynek w pełni odpowiada standardom XXI wieku, a zrobiliśmy to żeby jeszcze bardziej poprawić jakość oraz standard obsługi klientów. W tej lokalizacji dysponujemy bogatą ofertą powierzchni na wynajem w bardzo atrakcyjnych cenach i dokładamy wszelkich starań, aby wynajmowane przez nas powierzchnie spełniały indywidualne oczekiwania naszych najemców – dodaje i zaprasza do odwiedzenia strony www.lalak.pl