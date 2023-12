„Młodzi mają głos” kampania, która edukuje młodych obywateli

W ramach zadania zorganizowaliśmy 45 spotkań w szkołach o charakterze edukacyjnym, każde z nich trwało dwie godziny. Odbyły się także dwie gry miejskie o tej samej tematyce. Dopełnieniem całości była kampania edukacyjno informacyjna - tak podsumował realizację tego zadania prezes zarządu Stowarzyszenia Lubelska Liga Gier Miejskich Jakub Gęca.

Głównym założeniem kampanii było dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz poinstruowanie ich w jaki sposób mogą podjąć różnego rodzaju aktywności np. w swoim miejscu zamieszkania. Brak świadomości dotyczący zarówno praw jak i obowiązków obywatelskich, wśród młodzieży, jest spory. Przykładowo w Lublinie odsetek głosujących młodych dorosłych, na tle innych grup, jest najniższy. Stąd narodził się pomysł na to, żeby podsunąć młodym ludziom gotowe rozwiązania i zbudować w ich głowach przeświadczenie, że to oni są motorem napędowym wielu działań, a angażowanie się w takie aktywności jak wolontariat, działanie w samorządzie czy tworzenie grup zrzeszających ludzi o takich samych zainteresowaniach, ma realne przełożenie na to jak będą funkcjonować w swoich lokalnych ojczyznach.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033