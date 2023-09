Na czym polega zasada domniemania niewinności w polskim prawie karnym

Konstytucyjny wymiar domniemania niewinności

Domniemanie niewinności jest tak fundamentalnym elementem państwa prawa, że zostało wprowadzone do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretnie, artykuł 42 ustęp 3 Konstytucji stanowi, że każda osoba jest traktowana jako niewinna, dopóki jej wina nie zostanie potwierdzona przez prawomocny wyrok sądu. Warto zrozumieć, że zasada ta ma znaczenie nie tylko dla samego sądu, ale także dla opinii publicznej. W niektórych przypadkach, szczególnie tych szeroko komentowanych przez media, osoby oskarżone mogą być postrzegane jako winne już w momencie postawienia zarzutów przez prokuratora. Niestety, informacje o uniewinnieniu lub wycofaniu zarzutów nie zawsze docierają do opinii publicznej w takim samym stopniu, jak informacje o wniesieniu oskarżenia. W rezultacie zasada domniemania niewinności może być naruszana. Warto również zaznaczyć, że istnieją sytuacje, w których popełnienie przestępstwa przez daną osobę jest praktycznie pewne, na przykład w przypadku zatrzymania na gorącym uczynku lub posiadania niezbitych dowodów winy. Niemniej jednak zasada domniemania niewinności nadal ma zastosowanie, a Konstytucja nie zawiera wyjątków od tej zasady.

Kodeks postępowania karnego a domniemanie niewinności

Oprócz Konstytucji zasada domniemania niewinności jest również wyrażona w Kodeksie Postępowania Karnego (KPK). Zgodnie z artykułem 5 KPK, oskarżony jest uważany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i potwierdzona przez prawomocny wyrok sądu. Co istotne, wszelkie wątpliwości, które nie można jednoznacznie rozwiać, są rozstrzygane na korzyść oskarżonego. To podejście jest realizacją zasady "in dubio pro reo", co oznacza, że wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść oskarżonego.

Ostatecznie, zasada domniemania niewinności umieszcza oskarżonego w pozycji uprzywilejowanej podczas procesu karnego. To prokurator lub inni oskarżyciele muszą dostarczyć przekonujące dowody, aby udowodnić winę oskarżonego, wyjaśniając i przedstawiając sądowi okoliczności faktyczne i prawne. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, co stanowi kluczową cezurę w procesie karnym i podkreśla istotę zasady domniemania niewinności w polskim prawie karnym.