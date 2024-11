Najlepsze firmy faktoringowe dla małych i średnich firm – które rozwiązanie warto wybrać?

Czym jest faktoring?

Co to jest faktoring? To jedna z zewnętrznych form finansowania dla przedsiębiorstw, którym trudno utrzymać płynność finansową ze względu na długie terminy płatności i opóźnienia ze strony kontrahentów.

Faktorant (przedsiębiorca) wystawia fakturę sprzedażową z odroczonym terminem płatności, który wynosi 30, 60 czy nawet 90 dni. Następnie przesyła dokument faktorowi (firmie faktoringowej), która wykupuje nieprzeterminowaną wierzytelność, wypłacając klientowi od 70 proc. do nawet 100 proc. wartości sprzedaży produktów lub usług – już w dniu wystawienia faktury.

Jaka firma faktoringowa jest najlepsza dla firm z sektora MŚP?

Według serwisu Pieniadzedlafirm.pl najlepsze usługi faktoringowe dla sektora MŚP świadczy eFaktor, który wykupuje faktury o wartości od 100 tys. zł do 15 mln zł. Dzienny koszt finansowania wynosi zaledwie 0,0333 proc., a środki są przelewane klientom nawet w ciągu 24 godzin od podjęcia szybkiej decyzji o finansowaniu. Cały proces przebiega online za pomocą intuicyjnej platformy. Formalności są ograniczone do minimum, co sprawia, że faktoring jest atrakcyjnym alternatywnym finansowaniem dla firm z sektora MŚP. Więcej informacji tutaj: faktoring ranking.

Co ważne, eFaktor świadczy elastyczne usługi faktoringowe również dla małych firm, które wystawiają faktury o łącznej wartości od 100 tys. do 500 tys. zł w skali miesiąca.Dzięki możliwości finansowania pojedynczych faktur przedsiębiorca nie musi podpisywać długoterminowej umowy, a jedyny koszt, który ponosi, to prowizja od wykupionej wierzytelności.

Jaka firma faktoringowa jest najlepsza dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm?

Najlepsza firma faktoringowa dla jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm to Finea, która finansuje faktury o wartości do 300 tys. zł nawet w dniu ich wystawienia. Finea ogranicza formalności do minimum. Klienci muszą przedstawić wyłącznie wyciągi bankowe za ostatnie 6 miesięcy i potwierdzić swoją tożsamość online. Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą się zdecydować na:

● Abonament z limitem – ten wariant wymaga podpisania umowy. Faktorant przesyła faktury do wykupu w ramach comiesięcznego limitu. Opłata abonamentowa jest stała – niezależnie od liczby i wartości sfinansowanych faktur.

● Finansowanie pojedynczych faktur – to model dla firm, które potrzebują sporadycznego wsparcia faktora, np. w momencie rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem. Jedyna obowiązująca opłata to prowizja od wartości wykupionej faktury sprzedażowej. Kiedy klient nie korzysta z usług Finea, nie ponosi żadnych kosztów.

Jaki faktoring wybrać? Podstawowe rodzaje finansowania faktur

W zależności od modelu faktoringu kontrahent przelewa należność albo na rachunek dostawcy, albo na specjalny numer konta, który firma faktoringowa przypisuje klientowi. Pierwszy wariant to faktoring cichy (niejawny), w którym kontrahenci nie wiedzą, że dostawcy korzystają z finansowania faktur. W drugim wariancie, czyli faktoringu jawnym, podmiot zamawiający produkty lub usługi u przedsiębiorcy zdaje sobie sprawę, że przelewa środki firmie faktoringowej, która wcześniej wykupiła fakturę.

Jedna z najważniejszych różnic między faktoringiem cichym a jawnym dotyczy przeniesienia odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Jeśli usługa jest jawna, faktor może przejąć ryzyko, zobowiązując się do zainicjowania windykacji w przypadku braku płatności. Faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury w faktoringu cichym. To oznacza, że musi zwrócić środki wypłacone przez firmę faktoringową i podjąć działania zmierzające do odzyskania wierzytelności od kontrahenta.

Z tego względu tradycyjny faktoring jawny jest dostępny zwykle jako niepełny (z regresem, czyli wspomnianym zwrotem środków). Faktoring pełny (bez regresu) jest droższy i zalecany w transakcjach z nowymi kontrahentami, którzy mogą się okazać nierzetelni pomimo obiecującego początku współpracy.

Inne rodzaje faktoringu, które warto znać, to:

■ faktoring zakupowy – umożliwiający finansowanie faktur zakupowych, czyli np. półproduktów, oprogramowania, sprzętu czy szkoleń, które pozwalają firmie na nieprzerwaną produkcję towarów i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku;

■ faktoring z terminalem płatniczym – forma finansowania stworzona dla przedsiębiorstw z branży handlowej, które uzyskują główne przychody z transakcji bezgotówkowych przeprowadzanych za pomocą terminali;

■ faktoring eksportowy – dla przedsiębiorstw rozwijających się na rynkach zagranicznych.