Nowe miejsce na mapie Lublina, które warto odwiedzić – siedziba biura Franczewska Nieruchomości w Agatowa Office

Firma ta od lat prężnie się rozwija, a wraz z jej rozwojem rosły potrzeby lokalowe, których efektem była decyzja o wybudowaniu własnego budynku. Agatowa Office, to obiekt, w którym miejsce dla usług dedykowanych mieszkańcom Lublina i okolic znalazły również inne firmy.

Nagroda Kryształowa Cegła

Budynek Agatowa Office otrzymał nagrodę w konkursie „O Kryształową Cegłę” dla najlepszych inwestycji budowlanych po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej i zajął I miejsce w kategorii obiektów komercyjnych. Konkurs promuje i podkreśla znaczenie inwestycji dla rozwoju architektury i przestrzeni miejskiej. ​Kapituła konkursu doceniła inwestycję nie tylko za doskonałe dopasowanie się do otaczającej ją zieleni, wysoką jakość wykonania i innowacyjne rozwiązania, ale również za dopracowane do perfekcji detale. Stwierdzenie, że „jest to przykład jak należy budować”, jest dla firmy Franczewska Nieruchomości ogromną motywacją do realizacji kolejnych budynków.