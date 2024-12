Nowy adres placówki VeloBanku w Lublinie, w pobliżu Dworca Metropolitalnego

– Nowa lokalizacja placówki partnerskiej VeloBanku przy ul. 1 Maja 37 w Lublinie to miejsce, które doskonale odpowiada na potrzeby zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych klientów. Piesi dotrą tu bez trudu od strony ul. 1 Maja, natomiast kierowcy mają dogodny dojazd od strony Dworca Metropolitalnego. To wyjątkowe miejsce, bo dworzec został wyróżniony I Nagrodą na World Architecture Festival w Singapurze1, co w świecie architektury równoznaczne jest z otrzymaniem Oscara. Placówka w okolicy tak prestiżowego i dobrze skomunikowanego punktu to ogromny atut i wygoda dla mieszkańców, którzy mogą załatwić swoje sprawy finansowe w samym sercu miasta – mówi Anna Kamińska, Dyrektor Regionu w VeloBanku.

Prosto i wygodnie

Nowy adres punktu VeloBanku to doskonała okazja, by skorzystać z atrakcyjnych produktów, w tym kredytu gotówkowego. Z Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania (RRSO) wynoszącą 11,4%, zapewnia atrakcyjne warunki spłaty, które można dostosować do własnych potrzeb. Klienci mogą wnioskować o kwotę do 200 tys. zł na okres do 120 miesięcy, bez prowizji. Co więcej, kredyt daje możliwość odroczenia spłaty pierwszej raty kredytu o trzy miesiące, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu domowym budżetem. Środki uzyskane z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel.

Oferta jest dostępna dla osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały kredytu gotówkowego ani konsolidacyjnego w VeloBanku. Aby ubiegać się o kredyt, należy posiadać lub otworzyć VeloKonto z minimalnymi wpływami w wysokości 2000 zł miesięcznie. Konieczne jest także dokonanie co najmniej 5 transakcji kartą debetową lub BLIKIEM oraz wyrażenie zgód marketingowych. Wniosek można złożyć w placówce VeloBanku w Lublinie, gdzie pracownicy chętnie pomogą w całym procesie i wyjaśnią wszystkie szczegóły.

– Ostatni miesiąc roku to wyjątkowy czas przygotowań do świąt, ale też spore wyzwanie dla domowych finansów. Kupno prezentów i dekoracji – to wszystko może znacząco obciążyć budżet. Aby uniknąć stresu, warto rozważyć rozwiązania, które pomogą rozłożyć te koszty na raty. Kredyt gotówkowy w VeloBanku daje taką możliwość, pozwalając spokojniej wejść w nowy rok i cieszyć się świątecznym czasem – dodaje Anna Kamińska, Dyrektor Regionu w VeloBanku.

Więcej informacji na temat oferty produktów bankowych można znaleźć na stronie internetowej: www.velobank.pl.

Pełna lista oddziałów VeloBanku znajduje się pod adresem: https://www.velobank.pl/oddzialy#/placowki.

Artykuł sponsorowany, który powstał we współpracy z VeloBankiem

Nota prawna

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,4%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 104,10 zł, oprocentowanie zmienne 10,85%, całkowity koszt kredytu 21 004,10 zł