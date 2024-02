Opłata Akcyzy na Samochody Sprowadzone z Zagranicy: Praktyczny Poradnik dla Nowych Importerów

Kto i kiedy musi zapłacić opłatę akcyzy?

Jeśli sprowadziłeś samochód z zagranicy, to jesteś zobowiązany do uiszczenia opłaty akcyzy. Termin na uregulowanie tego podatku wynosi dokładnie 30 dni od momentu sprowadzenia pojazdu do Polski. Niezależnie od tego, czy korzystałeś z usług pośrednika czy dokonałeś sprowadzenia samodzielnie, obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na Tobie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby złożyć deklarację i uregulować opłatę akcyzy, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

Wypełniona deklaracja AKC-U/S: Formularz ten zawiera informacje dotyczące samochodu, jego wartości, pojemności silnika oraz danych osobowych importera. Dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy: Potwierdzenie dokonanej wpłaty. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy: Formularz wniosku o uzyskanie zaświadczenia. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu: Dokument potwierdzający transakcję zakupu samochodu. Dowód rejestracyjny lub karta pojazdu: Potwierdzenie danych pojazdu. Przetłumaczone dokumenty: W przypadku dokumentów w obcym języku, konieczne jest ich tłumaczenie na język polski. Zaświadczenie o badaniu technicznym: Potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu. Potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju pochodzenia: Dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu w kraju, z którego został sprowadzony.

Jak obliczyć wysokość podatku akcyzowego?

Wysokość podatku akcyzowego zależy od wartości pojazdu oraz pojemności jego silnika. Stawki podatkowe są następujące:

Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2000 cm³: 18,6% podstawy opodatkowania.

Pozostałe pojazdy samochodowe: 3,1% podstawy opodatkowania.

Przykładowe obliczenia wartości akcyzy

Samochód o wartości 20 000 złotych i pojemności silnika 2100 cm³:

Podatek = 18,6% z 20 000 zł = 3 720 zł.

Samochód o wartości 20 000 złotych i pojemności silnika 1800 cm³:

Podatek = 3,1% z 20 000 zł = 620 zł.

Pamiętaj, że podatek akcyzowy jest niezbędny do uzyskania zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy, które jest wymagane przy rejestracji pojazdu.

Sprowadzenie samochodu z zagranicy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty akcyzy. W tym artykule omówiliśmy kto i kiedy musi uiścić ten podatek, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji oraz jak obliczyć jego wysokość. Pamiętaj o terminach i konieczności dopełnienia wszystkich formalności, aby uniknąć problemów związanych z rejestracją pojazdu.

Jeśli sprowadzasz samochód z zagranicy i chciałbyś łatwo obliczyć wysokość podatku akcyzowego, warto skorzystać z dostępnych kalkulatorów akcyzy online. Te narzędzia są przydatne i pomagają szybko oszacować kwotę podatku, która będzie Cię dotyczyć w zależności od wartości pojazdu i jego pojemności silnika.