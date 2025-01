Przydomowe hodowle kur – hodowcy stawiają na systemy pojenia i karmienia

Dostęp do czystej wody najważniejszy dla kur

Woda jest podstawowym elementem diety każdej kury. Codzienny dostęp do świeżej, czystej wody to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia ptaków. Brak odpowiedniego nawodnienia może prowadzić do obniżenia produkcji jaj, problemów zdrowotnych, a nawet poważnych chorób. Dlatego też nowoczesne systemy pojenia są coraz bardziej doceniane przez hodowców. Automatyczne poidła zapewniają stały dostęp do czystej wody, eliminując problem jej zanieczyszczenia czy szybkiego wyczerpywania się zapasów. W przydomowych hodowlach kur największym problemem jest czas, którego na spraw oprzętu i pojenia gospodarz może poświecić coraz mniej. Właśnie dlatego tak ważne jest by proces pojenia i podawania wody zautomatyzować. Ręczne roznoszenie wody nie zajmuje już czasu a kury mają ciągły dostęp do picie.

Podawanie zbóż i paszy – zwykłe korytko już nie wystarczy

Tradycyjne korytka do karmienia stopniowo ustępują miejsca bardziej zaawansowanym rozwiązaniom. Kiedyś rozwiązaniem były karmidła zasypowe z małym zasobnikiem – takie karmniki dzisiaj już nie wystarczają. Współczesne hodowle coraz częściej stawiają na specjalistyczne karmidła, które minimalizują straty paszy i zapobiegają jej zanieczyszczeniu. Automatyczne systemy dozowania karmy pozwalają na precyzyjne kontrolowanie ilości podawanego pożywienia, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i odpowiedniej masy ciała ptaków. W efekcie hodowcy oszczędzają czas i zmniejszają koszty związane z roznoszeniem paszy.