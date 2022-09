Przygotuj się na jesienne wędkowanie. Gdzie łowić w lubelskim?

Przegląd sprzętu

Niektórzy wędkarze, którzy skupiają się na łowieniu ryb drapieżnych, ruszają na łowy dopiero jesienią. W związku z tym przez kilka miesięcy wędzisko, kołowrotek i cała masa akcesoriów leżą odłogiem. Zanim zdecydujesz się na pierwsze zarzucenie zestawu, powinieneś sprawdzić stan wędziska. Przede wszystkim rzuć okiem na przelotki. Biorąc do ręki swój spinningowy kołowrotek warto pomyśleć o nasmarowaniu. W sklepach wędkarskich często znaleźć można smary dedykowane kołowrotkom.

Kolejnym krokiem, który powinieneś wykonać jest sprawdzenie plecionki lub żyłki. Pamiętaj, że czas działa na jej niekorzyść i może się okazać, że nasza plecionka rwie się w rękach. W przypadku żyłek problemem bywa tzw. efekt pamięci. Przed nowym sezonem wędkarskim warto więc wymienić żyłkę, a plecionkę sprawdzić i wówczas zdecydować o ewentualnej wymianie.

Sprawdzenie i wybór przynęt

Zwiększona aktywność drapieżników jesienią sprawia, że wielu wędkarzy rusza nad wodę z wędką spinningową. Oprócz niej trzeba oczywiście zabrać odpowiednie przynęty. No właśnie...jakie? Jesień to czas szczupaków i dlatego warto wybierać duże woblery czy przynęty gumowe oraz wahadłówki. Na serwisie FishingNews możecie zobaczyć jakich przynęt używać na szczupaki. Nie warto obawiać się dużych przynęt, ponieważ w ten sposób redukujemy szansę na łowienie dużych okazów.

Białoryb jesienią

Pamiętaj, że nie tylko drapieżniki bywają aktywne jesienią. W tym czasie praktycznie wszystkie ryby dość chętnie pobierają pokarm. Świetnym przykładem mogą być leszcze, które przed zimą można złowić dość łatwo. Najlepszą metodą na jesienne leszcze będzie method feeder. Więcej na ten temat przeczytać możesz w tym miejscu. Leszcze, karpie czy płocie w czasie jesieni zdecydowanie chętniej pobierają pokarm bogaty w tłuszcze i białko. Sprawdzą się tutaj zanęty zawierające dużo mączki rybnej. Dobierając przynęty na białoryb również warto pamiętać, że latem pellety i kulki proteinowe, jakie stosujemy często mają smak owocowy. W jesieni sprawdzą się takie smaki jak kryl, halibut, biały robak, konopie czy orzech tygrysi.

Gdzie łowić w Lubelskim? Zbiorniki komercyjne

Odwiedzając Województwo lubelskie celem wędkowania, warto wybrać się na takie zbiorniki komercyjne jak:

Wzory – łowisko o powierzchni 10 ha. Można uznać, że jest dedykowane karpiarzom i osobom preferującym method feeder czy spławik. Na spinning złowisz tam piękne szczupaki i okonie;

– łowisko o powierzchni 10 ha. Można uznać, że jest dedykowane karpiarzom i osobom preferującym method feeder czy spławik. Na spinning złowisz tam piękne szczupaki i okonie; Eko-Farma – zbiornik typowo karpiowy. Pływa w nim też sporo amurów oraz jesiotrów. Dla wędkarzy przygotowano stanowiska na wygodnych pomostach oraz cyple dostępne do zarezerwowania;

– zbiornik typowo karpiowy. Pływa w nim też sporo amurów oraz jesiotrów. Dla wędkarzy przygotowano stanowiska na wygodnych pomostach oraz cyple dostępne do zarezerwowania; Cicha Woda – na dwóch stawach o powierzchni 8 ha znajdziesz aż 38 stanowisk wędkarskich. Jest to łowisko karpiowe, ale spinningiści również znajdą tu coś dla siebie. Wędkowanie możliwe jest od wiosny do późnej jesieni;

– na dwóch stawach o powierzchni 8 ha znajdziesz aż 38 stanowisk wędkarskich. Jest to łowisko karpiowe, ale spinningiści również znajdą tu coś dla siebie. Wędkowanie możliwe jest od wiosny do późnej jesieni; Krzesimów – łowisko o powierzchni łącznej 1 ha. Jest to świetna propozycja dla fanów spinningu. W tamtejszych stawach zmierzyć się można z pstrągiem, sandaczem, sumem, okoniem i oczywiście szczupakiem.

W wymienionych powyżej miejscach nie będzie Ci potrzebna karta wędkarska. To, co możesz mieć zagwarantowane to częste brania naprawdę dużych ryb. Przed rozpoczęciem wędkowania koniecznie zapoznaj się z regulaminami, które mogą być różne dla poszczególnych łowisk.

Lubelskie wody PZW

Gdzie łowić w Lubelskim z kartą wędkarską? Do popularnych zbiorników PZW na Lubelszczyźnie zaliczyć można:

Zbiornik Nielisz – jego powierzchnia to aż 950 ha. Linia brzegowa ma długość 30 km. W tamtejszych wodach pływają piękne leszcze, sandacze, szczupaki, płocie i okonie. Do wędkowania wymagana jest licencja wydawana przez PZW Zamość;

– jego powierzchnia to aż 950 ha. Linia brzegowa ma długość 30 km. W tamtejszych wodach pływają piękne leszcze, sandacze, szczupaki, płocie i okonie. Do wędkowania wymagana jest licencja wydawana przez PZW Zamość; Zalew Zemborzycki – zbiornik w pobliżu Lublina o powierzchni 278 ha. Dno torfowo-muliste oraz piaszczyste. W tych wodach spotkasz piękne szczupaki, karpie, płocie, leszcze i karasie.

Słowem podsumowania

Powyższe lokalizacje to jedne z wielu propozycji dla wędkarzy szukających największych okazów. Lubelskie skrywa więcej takich miejsc, które warto sukcesywnie odkrywać. Zanim wybierzesz się na jesienne łowy i sprawdzisz gdzie łowić w Lubelskim to pamiętaj o sprawdzeniu regulaminów oraz sprzętu, który zamierzasz zabrać. O tym i innych sprawach związanych z wędkarstwem, możecie przeczytać na FishingNews.pl. Znajdują się tam również szczegółowe opisy poszczególnych polskich zbiorników komercyjnych.