Sprawdzenie VIN - najlepszy sposób oceny pojazdu przed zakupem

Sprawdzenie VIN to skuteczna metoda na poznanie historii pojazdu. Pozwala w jednym miejscu uzyskać kompleksowe informacje na temat auta, które są niezbędne do tego, aby określić dokładny stan samochodu i sprawdzić, co działo się z autem, nim zostało wystawione na sprzedaż. Pełne i rzetelne informacje przekazywane przez raport historii pojazdu to dla klientów prawdziwa skarbnica wiedzy. Raporty generowane przez serwis: https://vincrash.info/ pozwalają zdobyć następujące dane:

Historia rejestracji - dotyczą zarówno daty pierwszej rejestracji, kraju pochodzenia auta, jak i liczby właścicieli, a w niektórych przypadkach również rodzaju użytkowania (prywatne, leasing, taksówka). To podstawowe informacje, które pozwalają na wstępną weryfikację samochodu.

- dotyczą zarówno daty pierwszej rejestracji, kraju pochodzenia auta, jak i liczby właścicieli, a w niektórych przypadkach również rodzaju użytkowania (prywatne, leasing, taksówka). To podstawowe informacje, które pozwalają na wstępną weryfikację samochodu. Historia serwisowa i naprawy - w raportach znajdują się również dokładne informacje na temat wykonanych przeglądów, udokumentowanych napraw oraz ewentualnych akcji serwisowych. Dokładne sprawdzenie danych pojazdu pozwala zweryfikować, czy samochód na bieżąco był poddawany naprawom, co skutkuje lepszym stanem technicznym nawet po wielu latach.

- w raportach znajdują się również dokładne informacje na temat wykonanych przeglądów, udokumentowanych napraw oraz ewentualnych akcji serwisowych. Dokładne sprawdzenie danych pojazdu pozwala zweryfikować, czy samochód na bieżąco był poddawany naprawom, co skutkuje lepszym stanem technicznym nawet po wielu latach. Przebieg pojazdu - coraz więcej raportów zawiera również informacje na temat przebiegu pojazdu, co pozwala wykryć ewentualne cofnięcia licznika.

- coraz więcej raportów zawiera również informacje na temat przebiegu pojazdu, co pozwala wykryć ewentualne cofnięcia licznika. Wypadki i uszkodzenia - zdecydowanie najcenniejsza informacja dla kupujących. Dane pojazdów uszkodzonych zapisane w VIN pozwalają zweryfikować rodzaj uszkodzeń, które były w pojeździe, a nawet sprawdzić zdjęcia sprzed naprawy. Pozwala to dokładnie zweryfikować auto przed zakupem i podjąć o wiele bardziej świadomą decyzję o ewentualnym zakupie.

Gdzie sprawdzić historię pojazdu?

Obecnie dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i wielu innych systemów, można pobrać w bardzo łatwy sposób. Wystarczy wyszukiwarka numeru VIN, która dostarczy kompletnych informacji. Dedykowane serwisy pozwalają na sprawdzenie vin dla wszystkich aut bez względu na kraj pochodzenia. Historia samochodu z USA, czy raporty z aukcji pojazdów stają się tym samym dostępne na wyciągnięcie ręki dla wszystkich kupujących. Wystarczy skorzystanie z dobrowolnie podanych danych przez sprzedającego, aby przeprowadzić pełną weryfikację auta.