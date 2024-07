Uber Eats wkracza do Świdnika

Od początku swojej działalności w Polsce, Uber Eats stawia na wygodne zamawianie jedzenia, a także szybkie dostawy. Od lipca, do grona ponad 130 lokalizacji w Polsce dołącza Świdnik. Mieszkańcy tego miasta będą mogli korzystać z zalet platformy, na której każdy znajdzie coś dla siebie – od kuchni włoskiej, przez burgery, aż po kuchnię azjatycką.

Kultowe restauracje oraz promocje na start

Już od pierwszych dni funkcjonowania platformy w Świdniku, dla użytkowników dostępne będą oferty kilkunastu znanych i lubianych restauracji, w tym: McDonald’s, Wild Stork z kuchnią amerykańską, Bafra Kebab, pizzerii Plan B, Mów mi Padre z kuchnią włoską.

Aby zachęcić do zamawiania ulubionych smaków, platforma oferuje 30 proc. zniżki na zamówienia ze wszystkich lokalnych restauracji. Oferta ważna jest przez 2 tygodnie, począwszy od 3 lipca.

Dodatkowo, na nowych użytkowników czeka promocja umożliwiająca złożenie do trzech zamówień ze zniżką 30 zł każde*. Aby z niej skorzystać należy po uruchomieniu aplikacji, w zakładce „Promocje”, wpisać kod: SWIDNIK90.

W celu skorzystania ze specjalnej oferty firmy w Świdniku należy pobrać aplikację Uber Eats na swojego smartfona. Użytkownicy telefonów z systemem operacyjnym Android znajdą ją w sklepie Google Play. Natomiast posiadacze smartfonów z systemem iOS pobiorą ją ze sklepu App Store.

*Promocja obowiązuje do 31.12.2024 r. i jest skierowana wyłącznie do nowych użytkowników Uber Eats. Promocja obejmuje 3 pierwsze zamówienia ze zniżką 30 zł każde. Minimalna wartość zamówionych pozycji to 40 zł (z wyłączeniem opłat i promocji) na jedno zamówienie. Promocja obejmuje tylko wartość produktów w koszyku, opłata za dostawę oraz pozostałe opłaty nadal obowiązują. Z promocji wyłączone są zamówienia z odbiorem osobistym. Oferta nie łączy się z innymi ofertami.