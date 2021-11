Możliwość odkurzania na mokro i sucho

Odkurzacz do warsztatu powinien być przystosowany zarówno do pracy na mokro, jak i na sucho. W miejscach takich jak garaż czy warsztat bardzo często mamy do czynienia z płynnymi substancjami, które trzeba szybko posprzątać. Odkurzacze o funkcji czyszczenia na mokro wymagają zakupu specjalnego filtra, który zabezpieczy urządzenie przed uszkodzeniem silnika. Istnieją również modele z systemem zabezpieczającym przed przepełnieniem płynem. Podczas gdy zbiornik całkowicie się zapełni, zabezpieczenie unosi się i zatyka otwór pomiędzy zbiornikiem i silnikiem.

Akcesoria i funkcje przydatne w odkurzaniu

Na rynku dostępne jest wiele przydatnych akcesoriów, ułatwiających usuwanie zanieczyszczeń z różnych powierzchni. Są to np. gumowe przyssawki wspomagające czyszczenie na mokro, końcówki szczelinowe, szczotkowe, czy rury z regulacją długości.

Wybierając odkurzacz, warto zdecydować się na produkt z funkcją prania, która dodatkowo pozwala na wyczyszczenie np. powierzchni kanapy, fotela, czy dywanu. Co więcej, na rynku istnieją odkurzacze z gniazdkiem z automatycznym włącznikiem dla elektronarzędzia. Ułatwia to automatyczne usuwanie pyłu i drobinek np. podczas szlifowania różnych powierzchni.

Niektóre sprzęty wyposażone zostają w system automatycznego oczyszczania filtra, co zapobiega awariom odkurzacza. Co więcej, na rynku znajdziemy wiele urządzeń z odwracanym kierunkiem strumienia powietrza. Jest to przydatne np. podczas jesieni, gdy chcemy w szybki sposób usunąć liście z posesji.

Podsumowanie

Zastosowanie odkurzaczy warsztatowych jest bardzo szerokie. Poza zanieczyszczeniami takimi jak kurz czy pył, odkurzacze do warsztatu świetnie poradzą sobie ze sprzątaniem mokrych substancji. Co więcej, dzięki poręcznej budowie, tego typu sprzęty doskonale sprawdzą się w domu i ułatwią codzienne dbanie o czystość.