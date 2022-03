W Białej Podlaskiej powstanie graffiti dla Ukrainy

Pole do działania jest spore. Bo malowidło ma się znaleźć na ścianach garaży przy ulicy Okopowej. To ponad 70 metrów długości.

– Teraz te ściany są pomazane przypadkowymi malunkami. Chcemy to ujednolicić i odświeżyć. Mieszkańcy to popierają – mówi Robert Woźniak, radny Koalicji Obywatelskiej. – A przede wszystkim będzie to dowód naszej jedności z narodem ukraińskim – dodaje.

Graffiti ma bowiem przybrać barwy ukraińskiej flagi. – Każdy z artystów będzie mógł przedstawić swoją inwencję twórczą. Zależy nam jednak, aby nawiązywała do tematyki związanej z Ukrainą – tłumaczy Daniel Dzida, jeden z pomysłodawców akcji. Do malowania zaproszonych będzie około 20 osób. – Również twórcy ukraińscy – przyznaje Dzida. Wydarzenie zaplanowano na 9 kwietnia. – Tego dnia będziemy także prowadzić zbiórkę rzeczy potrzebnych dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego miasta – zapowiada Woźniak.

Mieszkańcom osiedla pomysł się podoba. – Jestem właścicielką jednego z garaży. Te obecne malunki są raczej szpetne. Jeśli mają powstać takie z dobrym celem, pokazującym naszą solidarność z Ukrainą, to oczywiście, że to popieramy – przyznaje pani Barbara.

– Liczymy, że później nie będzie to dewastowane – ma z kolei nadzieję radny KO.

Obecnie organizatorzy poszukują jeszcze sponsorów, którzy dołożą środki m.in. do zakupu farby.