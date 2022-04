Biała Podlaska: Konkurs jako upamiętnienie wybitnego fotografa

Trochimiuk zmarł 6 kwietnia 2021 roku po wielu tygodniach walki z koronawirusem. Miał 68 lat. Od 1980 roku pracował w tygodniku Słowo Podlasia jako fotograf. W 2014 roku za zasługi otrzymał Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej.

Środowisko związane z bialskimi twórcami ogłosiło właśnie I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Adama Trochimiuka. – Jego celem jest prezentacja i promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej i międzyludzkiej oraz upamiętnienie twórczości fotoreportera Adama Trochimiuka – podają m.in. pracownicy Bialskiego Centrum Kultury. Prace należy nadsyłać do końca września. Autorami mogą być wszyscy chętni powyżej 10. roku życia. Fotografie powinny być wykonane na terenie powiatów bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego lub łosickiego. Tematem może być reportaż, pejzaż lub dokument. Główna nagroda to 1500 zł, ale wyróżnienia pieniężne będą też za drugie i trzecie miejsce. Wręczenie nagród odbędzie się 3 listopada podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w BCK. Data jest nieprzypadkowa, bo to dzień urodzin fotografa.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku radni nadali Trochimiukowi pośmiertnie tytuł Zasłużonego dla Miasta Biała Podlaska. – Wyjątkowe i niezwykle cenne archiwum Adama Trochimiuka jego małżonka, pani Barbara przekazała miastu, jako dziedzictwo i świadectwo bialskiej kultury – mówi Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka magistratu.