Biała Podlaska: Wojewoda znalazł pieniądze na remont Sidorskiej

To 2,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Jest to możliwe dzięki uzyskanym poprzetargowym oszczędnościom na zadaniach powiatowych – tłumaczy Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego. Teraz, samorząd musi się spieszyć z wyłonieniem wykonawcy. Warunek jest bowiem taki, że umowa powinna zostać podpisana w tym roku. Przetarg ma być rozstrzygnięty we wtorek.

– Nasz wniosek został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na wyczerpanie dostępnej puli środków znalazł się na liście rezerwowej – tłumaczyła niedawno Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka urzędu miasta.

Kolejny warunek to termin zakończenia inwestycji w przyszłym roku. Przypomnijmy, że chodzi o fragment ulicy Sidorskiej od skrzyżowania z aleją Solidarności do granicy miasta. Wstępny koszt to ok. 6,2 mln zł. Ale w planach jest remont całej trasy, który będzie realizowany etapami.

Urzędnicy mają już gotową dokumentację projektową z decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji na pierwszym odcinku. W tym roku, województwo lubelskie miało do rozdysponowania ponad 289 mln zł z tego rządowego programu.