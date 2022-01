Biała Podlaska: Nowy park z boiskami i schronieniem dla żab

Samorząd szuka teraz wykonawcy. – Zamówienie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „rewitalizacji” – mówi Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik magistratu.

W dokumentach przetargowych czytamy, że mieszkańcy osiedla za Torami doczekają się boisk do gry w siatkówkę i piłkę nożną. Powstaną też place zabaw oraz tak zwany pumptruck. Ciekawymi akcentami będą pompa wodna czy schronienia dla żab. Projekt zakłada też miejsca na grilla. Ale wdrożone mają też być ekologiczne rozwiązania, bo miasto chce by po „uprzątnięcie terenu wykorzystać kompost i elementy organiczne do stworzenia ostoi przyrodniczych”. Chodzi na przykład o montaż martwych pni drzew czy głazów.

W nowym parku planowane są też łąki kwietne. Posadzone zostaną również pnącza, byliny cieniolubne, trawy leśne i drzewa. Nie zabraknie też ławek czy stojaków na rowery. Miejsce będzie monitorowane i oświetlone.

Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na zagospodarowanie tego terenu. – Dobry pomysł. Mieszkańcom „za torami” też coś się należy. Szkoda tego placu, żeby stał pusty – przyznaje nam jeden z mieszkańców tego osiedla.

Za projekt odpowiada renomowana Pracownia Architektoniczna Aleksandry Wasilkowskiej z Warszawy. Prace architektki były wystawiane m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Wcześniej zaprojektowała już koncepcję przebudowy targowiska „babki rynek” w Białej Podlaskiej. Ta inwestycja również planowana jest w tym roku.