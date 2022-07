Biała Podlaska: Ścieżki miasta i gminy nie łączą się. GDDKiA ma coś z tym zrobić

Wraz z granicą administracyjną miasta kończy się ścieżka przy ulicy Warszawskiej. Ale wzdłuż drogi krajowej numer 2 w Sławacinku Starym również biegnie ścieżka, należąca do gminy wiejskiej Biała Podlaska. Aby obie nitki się połączyły, brakuje 200 metrów. Ta luka leży w pasie drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rok temu, dokładnie we wrześniu, sprawą zainteresował się nawet minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podpisywał wtedy w Białej Podlaskiej umowę na zaprojektowanie ostatniego odcinka autostrady A2 do granicy państwa. Konferencję dla dziennikarzy zorganizowano akurat w miejscu, gdzie brakuje ścieżki rowerowej.

– Pan minister, gdy przyjechał, zapytał, dlaczego te ścieżki się nie łączą, dlaczego samorządy się nie porozumiały – tłumaczył nam wówczas poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej, były prezydent tego miasta. – Rozmawialiśmy z GDDKiA i mamy też zapewnienie pana ministra Adamczyka, że dojdzie do połączenia tych ścieżek. W końcu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie się komunikować – stwierdził parlamentarzysta.

W miejscu, gdzie brakuje ścieżki, ludzie wyjeżdżają na ruchliwą drogę krajową numer 2, a w gorszych przypadkach prowadzą rower po poboczu, poruszając się pod prąd.

Okazuje się jednak, że wszystko zmieni się na lepsze. – Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę. W tym roku chcemy wyłonić wykonawcę, a prace budowlane ruszą w przyszłym – zapowiada Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA. – Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a także przejście dla pieszych z doświetleniem – precyzuje rzecznik.

Gdy dojdzie do połączenia tras rowerowych, rowerzyści będą mieli do dyspozycji ponad 6-kilometrową ścieżkę od parku Radziwiłłowskiego do Styrzyńca w gminie Biała Podlaska. Obecnie miejska sieć ścieżek liczy ponad 33 kilometry.