To on wymyślił "Ranczo". Dostanie od Radzynia Podlaskiego wyjątkowe wyróżnienie

Tworzył scenariusze do wielu telewizyjnych produkcji, m.in. jak „Złotopolscy”, „Rodzina Zastępcza”, „13 Posterunek” czy „Stacyjka”. Ale jeden serial zajmuje szczególne miejsce w jego dorobku. „„Ranczo” ukazuje codzienne życie polskiej prowincji z humorem i czułością, tworząc z Wilkowyj obraz małego miasteczka — pełnego kontrastów, emocji i nadziei. To właśnie Jerzy Niemczuk związał serialowe Wilkowyje z Radzyniem Podlaskim. Jak sam przyznawał, był to wybór sentymentalny — chciał w ten sposób spłacić dług wobec miasta swojego dzieciństwa” – uzasadniają władze miasta swoją propozycję nadania tytułu. Fikcyjne Wilkowyje w serialu zlokalizowane są okolicach Radzynia, o czym bohaterowie produkcji często wspominają.

Urzędnicy przypominają też, że widzowie na ekranach mogą zobaczyć autobusy czy karetkę z radzyńskimi rejestracjami, lokalne instytucje, a nawet kawiarnię Kofi8.Ti. „Dzięki Niemczukowi i jego decyzji artystycznej, nasze miasto zyskało ogólnopolską rozpoznawalność. Dla tysięcy widzów stało się miejscem realnym, bliskim, znanym z nazwy” – przekonuje radzyński ratusz.

Niemczuk urodził się w Lublinie, ale jego matka pochodziła z Białej, a ojciec z Bezwoli pod Radzyniem. W młodości często tu wracał. „Sam podkreśla, że Podlasie — niedocenione turystycznie — ma niezwykły potencjał, który warto odkrywać. Dziś mieszka gdzieś indziej, ale Radzyń zajmuje w jego życiu i twórczości miejsce szczególne” - czytamy w projekcie uchwały.

Radni miejscy na ostatniej sesji jednogłośnie opowiedzieli się za nadaniem Niemczukowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Ostatni raz, takie wyróżnienie przyznano w 2023 roku Jerzemu Chromikowi. To pochodzący z Radzynia znany i ceniony polski dziennikarz sportowy oraz publicysta.