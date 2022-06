39 A A

40-latek przekonywał, że to nie on siedział za kierownicą, a był tylko pasażerem, ale wszelkie znaki na ziemi i w wodzie świadczą o tym, że to on wjechał w nocy samochodem do wody.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować