Lubelskie. Zarobili grube pieniądze na przerzucaniu ludzi z Białorusi

Chodzi o dziewięć osób i jak podaje Straż Graniczna to kolejne zatrzymania członków tego gangu. – Poprzednio zatrzymano już łącznie 7 osób, wobec których na wniosek prokuratora sąd zastosował najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Dwie z tych osób, były odpowiedzialne w grupie za przekazywanie pieniędzy dla kurierów przewożących nielegalnych migrantów z terenów przygranicznych z Białorusią do Niemiec – tłumaczy kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wyjaśnia, że grupa działała od września 2021 r. do stycznia tego roku na terenie woj. podlaskiego, a także w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie kraju. Ustalono, że na czele grupy były dwie osoby. Jedna odpowiadała za organizację miejsca i czasu nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi do Polski, a druga zajmująca się kwestiami finansowymi.

– Za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego, werbowano jako kurierów osoby mieszkające na terenach przygranicznych z Białorusią, Białymstoku i Warszawie. Osoby te następnie swoimi samochodami przewozili obcokrajowców, którym udało się nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią, przez Polskę do Niemiec. Za swoje usługi otrzymywali wynagrodzenie, które było im wypłacane przez wyznaczone do tego osoby. Ustalono, że osoba pełniąca funkcję kasjera w grupie, rozdysponowała na działalność przestępczą grupy łącznie kwotę 8 700 000 Euro, w tym przekazała kurierom łącznie kwotę ponad 4 300 000 Euro ( 19 479 000 zł) za przewóz obcokrajowców do Niemiec – wylicza pogranicznik i dodaje, że u podejrzanych zabezpieczono gotówkę. To euro i dolary w łącznych kwotach ponad 475 000 euro i 30 350 dolarów.

– Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania wbrew przepisom ustawy nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusią – informuje Sienicki.

Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a wobec pozostałych osób zatrzymanych, zastosowano dozorów policji.