Orlen miał dać zarobić, a przez oszusta tylko stracił pieniądze

78-latek już zgłosił się na policję i opowiedział, jak pod koniec czerwca trafił na stronę internetową reklamującą inwestycje finansowe promowane przez PKN Orlen. Mężczyzna chciał zarobić i podał swoje dane kontaktowe.

– Następnego dnia skontaktowała się z nim nieznajoma kobieta, która twierdziła, że poprowadzi zgłoszenie 78-latka. Wysłała mu też link, który mężczyzna otworzył. Po tym wielokrotnie kontaktował się z nim mężczyzna podający się za maklera giełdowego. W trakcie rozmowy ustalił jakimi środkami dysponuje pokrzywdzony. Namówił go też do zainstalowania na swoim telefonie oraz komputerze programu do zdalnej obsługi tych urządzeń, które pokrzywdzony miał otwierać po każdej rozmowie inwestycyjnej – opisuje sytuację policja.

Nieznajomy instruował poszkodowanego, co ma robić, a po pewnym czasie 78-latek zauważył na swoim koncie bankowym operacje, których nie wykonywał. Pieniądze trafiały na czyjeś konto.

– Otrzymał jednak zapewnienie, że wszystko jest w porządku, a pojawiające się przy przelewach nazwiska to współpracownicy firmy, natomiast mężczyzna musi cierpliwie zaczekać na zainwestowane pieniądze. Jednak środki nie wpłynęły na konto 78-latka ­ – dodają policjanci.

Mężczyzna w taki sposób stracił ponad 120 tysięcy złotych. W tej kwocie był też kredyt zaciągnięty na ocieplenie domu.