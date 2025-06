Są tak ciche, że kierowcy słyszą rozmowy pasażerów. Elektryki wyruszyły na ulice Białej Podlaskiej

To sześć pojazdów solarisa urbino 12 electric. Każdy ma 29 miejsc siedzących, a w sumie pomieści 80 pasażerów. Od poniedziałku wożą mieszkańców na wszystkich 13 liniach w mieście i gminie. – Jeździłem wszystkimi 6 autobusami podczas testów z przedstawicielami solarisa. Bardzo się różni jazda, przede wszystkim elektryki przyjemnie startują, nie ma tych szarpnięć, płynnie przyspieszają, mają większą moc- zachwala Marek Sobota, kierownik działu technicznego w MZK.

Pasażerom najbardziej odpowiada to, że pojazdy są ciche. – Z kolei kierowcy przyznają, że przez to słyszą rozmowy ludzi i nawet te uwagi dotyczące jazdy- żartuje pan kierownik. Kierowcy też musieli do nowych pojazdów się przyzwyczaić. – Na początku nie wszyscy w ogóle słyszeli, czy silnik już pracuje. I jak się przekręci kluczyk, to trzeba poczekać, aż się system uzbroi i wtedy można ruszać w trasę- opowiada Sobota. Elektryki mają też specjalne radary zbliżeniowe, które ostrzegają o bliskiej odległości z innym pojazdem. – A gdy ktoś znajdzie się pod autobusem, pojazd automatycznie hamuje- dodaje kierownik.

To na razie pierwsza tura dostawy. Kolejnych 6 autobusów dotrze do miasta w wakacje. – Po testach wiemy, że zasięg 300 kilometrów jest skrojony na potrzeby Białej Podlaskiej- przyznaje prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Tyle wynosi dzienny przebieg linii E, która po przejechaniu 300 km ma jeszcze zapas 37 proc. baterii- precyzuje prezydent.

Prezes miejskiej spółki już wie, że elektryki są też bardziej ekonomiczne. – Zużywają mało energii i koszt eksploatacyjny jest o 1/3 mniejszy od silników diesla- zaznacza Krzysztof Trochimiuk. W środku pojazdów jest pełny monitoring, a w kasownikach bilet można też zakupić płacąc kartą.

W bazie MZK przy ulicy Brzegowej wybudowano też 7 stacji ładowania. Jedna znajduje się przy pętli na ulicy Terebelskiej. Miejski przewoźnik ma też wersję mobilną. – Dodatkowo na dachach budynków MZK zamontowaliśmy fotowoltaikę, która doładowuje nasz magazyn energii-precyzuje szef miejskiego przewoźnika.

Na cały projekt zakupu autobusów i budowy infrastruktury towarzyszącej miasto pozyskało 55 mln zł środków unijnych. A wszystko kosztuje ponad 80 mln zł.