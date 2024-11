Strategiczna dla ochrony granic Polski. Placówka SG ma już swojego patrona

Ta powołana w 1924 roku formacja miała chronić wschodniej granicy RP. - Teraz my, w geście szacunku i pamięci, chcemy oddać należyty hołd ich bohaterskim czynom. Uznaliśmy, że w roku tak szczególnym, jakim jest 100-lecie powołania tej historycznej formacji, nadanie imienia Brygady KOP „Polesie” placówce SG w Terespolu, będzie ku temu najlepszym sposobem – tłumaczy kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta NOSG.

Z kolei placówka SG w Terespolu utworzona w 2005 roku jest jedną z największych w województwie lubelskim i ma strategiczne znaczenie, ze względu na ochronę granicy i odprawy na przejściach granicznych. - Stojąc tu wspólnie pod biało-czerwoną flagą, dajemy świadectwo naszego szacunku i pamięci o ofiarności bohaterów walk o wolność. Współczesna Straż Graniczna utożsamia się z żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza. Pozostawione przez nich bogate dziedzictwo, a przede wszystkim etos strażnika granicznego, wykorzystujemy w codziennej służbie, której celem niezmiennie pozostaje bezpieczeństwo naszej ojczyzny i jej obywateli- mówił podczas piątkowych uroczystości generał Jacek Szcząchor, komendant NOSG.

Na miejscu był też wicewojewoda lubelski, Wojciech Wołoch, w przeszłości zawodowo związany z SG. - 100 lat temu u podstaw powołania formacji KOP stała agresja bolszewickich, sowieckich grup dywersyjnych i destabilizacja granicy. Teraz znów te same zagrożenia zaglądają do naszych granic. Wykorzystanie migracji jako broni w wojnie hybrydowej. Destabilizacja, sianie niepokoju i dzielenie społeczeństwa dokładnie jak 100 lat temu są wykorzystywane- stwierdza Wołoch, który był komendantem tej placówki SG do 2006 roku.

Przy placówce odsłonięto też tablicę pamiątkową. Przy tej okazji również wręczono odznaczenia, m.in. medale za zasługi i awanse. W Nadbużańskim Oddziale SG, w korpusie oficerów awansowało w sumie 28 funkcjonariuszy. W korpusie chorążych - 68. Natomiast w korpusie podoficerów kolejny stopień otrzymało 195 funkcjonariuszy.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania 467 kilometrów granicy państwowej. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników.