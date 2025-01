Wykryje miażdżycę lub tętniaka mózgu. Kardiolodzy mają już ten sprzęt w swojej pracowni

Urządzenie z całym oprogramowaniem, które trafiło do kardiologii interwencyjnej w Białej Podlaskiej, póki co debiutuje w Polsce. - Ten zaawansowany system obrazowania interwencyjnego ma wyjątkową jakość obrazu i możliwość integracji z wieloma urządzeniami zewnętrznymi- tłumaczy Magdalena Us, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ale nie tylko o precyzuję tu chodzi, bo angiograf ma zmniejszoną dawkę promieniowania, na którą są narażeni pacjenci. Poza tym, nowy sprzęt skróci czas zabiegów.

Będzie używany w koronarografii, angioplastyce, zamykaniu otworów międzyprzedsionkowych czy przy wszczepianiu stymulatorów serca w niewydolności. Ale przede wszystkim angiograf ratuje życie u pacjentów w zawałach mięśnia sercowego.

Urządzenie zainstalowano w pracowni hemodynamiki. Kosztowało ponad 3,8 mln zł i zakup sfinansował urząd marszałkowski województwa lubelskiego.

Angiografia zalecana jest w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych, ocenie zmian naczyniowych w udarach mózgu, badaniu naczyń kończyn dolnych w przypadku podejrzenia miażdżycy czy diagnozie tętniaków i malformacji naczyniowych.