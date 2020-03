Zapłacimy za parkowanie w centrum Białej Podlaskiej? Granica proponowanej strefy

Do prezydenta miasta trafił wniosek od przedsiębiorców w tej sprawie. – Poparty był podpisami ponad dwustu osób prowadzących działalność gospodarczą w centrum miasta. Uzgodniliśmy, że w kolejnych miesiącach przeprowadzimy konsultacje społeczne i ewentualne nowe rozwiązania zostałyby wprowadzone jesienią tego roku – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk.

Zdania mieszkańców są podzielone. – Nie dość że miejsc do parkowania w tej strefie jest za mało, to jeszcze mamy za to płacić. To nie metropolia, jak Warszawa – zauważa pani Agnieszka. – Powinniśmy wiedzieć jak są przygotowywane takie projekty, zaczynając od tych podstawowych spraw, co do ilości miejsc postojowych, kosztów i szacowanych przychodów – komentuje z kolei pan Bartłomiej. Jego zdaniem, należałoby przeprowadzić badania natężenia ruchu oraz pomiary średniego czasu postoju. – Nie jestem przeciwny, nawet popieram. Uważam jednak, że jak już wprowadzać, to bez ulgi na pierwsze godziny. Bo to nie zadziała w godzinach szczytu. Takie projekty powinny iść również w parze z jakąś inicjatywą zachęcającą do korzystania z komunikacji miejskiej. Niech to wszystko ma ręce i nogi – proponuje mieszkaniec Białej Podlaskiej.

Przypomnijmy, że w Białej Podlaskiej płatne parkowanie obowiązuje od 2018 roku na specjalnym parkingu przy Urzędzie Miasta. Powstał on z myślą o petentach magistratu. Z kolei, strefy płatnego parkowania w centrum obowiązują m.in. w Międzyrzecu Podlaskim czy w Łukowie.

* Propozycja strefy płatnego parkowania w Białej Podlaskiej dotyczy następujących ulic: Nowa, Prosta, Sadowa, Janowska (do Artyleryjskiej do pl. Wolności), Piłsudskiego, Budkiewicza, Kraszewskiego, Reformacka, plac Rubina, Jatkowa, Łazienna, plac Szkolny Dwór, plac Wolności, Wąska, Cicha, Spokojna, Garncarska, Przechodnia, Pocztowa, Moniuszki, Krótka, al. Tysiąclecia (od Nowej do Narutowicza), Warszawska (od Zamkowej do pl. Wolności), Brzeska (od pl. Wolności do al. Tysiąclecia), Narutowicza (od Zamkowej do al. Tysiąclecia).