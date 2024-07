Kot zarażony wścieklizną ugryzł właściciela. Drugie w tym roku ognisko choroby w woj. lubelskim

W sobotę na Rynku w Zamościu odbędzie się turniej Lotto 3x3 Quest

Impreza w Zamościu to jedna z ostatnich szans na zdobycie przepustki do turnieju finałowego mistrzostw Polski, który odbędzie się w sierpniu w Katowicach. Do tej pory taki bilet wywalczyło 17 drużyn. Niestety, w tym gronie nie ma ani jednej ekipy z województwa lubelskiego.