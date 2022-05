Najpierw kradzież samochodu, potem włamanie do sklepu

Jak inwestować to na pewno w Kraśniku

Ostatni czas to bardzo dobry okres dla Strefy Inwestycyjnej w Kraśniku. Co kilka miesięcy pojawia się tutaj nowy inwestor. Teraz Urząd Miasta przygotował kolejny atrakcyjny teren na przetarg. To jedna z ostatnich wolnych działek w tym rejonie, w pełni gotowa do rozpoczęcia inwestycji.