AGROunia grozi wielką blokadą w Lubelskiem. Już w najbliższy wtorek

Ubezpieczenie taxi OC/AC z gwarancją najniższej ceny

Ubezpieczenia przeznaczone dla kierowców taksówek nie należą do najtańszych, ponieważ w związku ze zwiększoną liczbą przejazdów Ubezpieczyciele podnoszą wartość składki przez zwiększone ryzyko wystąpienia szkody. Co może przekonać ich do tego, aby za ubezpieczenie rzeczywiście zapłacić mniej?