Chełm pokpił budżet obywatelski, to teraz idzie na całość. Głosowanie dla wszystkich

Pod koniec października z petycją w tej sprawie do chełmskiej Rady Miasta zwróciła się lubelska Fundacja Wolności. Jej działacze wnioskowali o to, by z regulaminu budżetu obywatelskiego zniknął cenzus wieku głosujących. We wszystkich dotychczasowych edycjach głosy oddawać mogli jedynie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

Fundacja mówiła o ograniczaniu praw obywatelskich, wskazywała też, że takie działania są sprzeczne z ustawą o samorządzie powiatowym. Budżet obywatelski, jako forma konsultacji społecznych powinien być bowiem ogólnodostępny bez względu na wiek. Ponadto w wielu innych punktach regulaminu jest mowa o „mieszkańcach”.

– A mieszkańcami są nie tylko ci, którzy ukończyli 16 lat, ale wszyscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu na terenie miasta Chełm. Dlatego oni wszyscy powinni mieć prawo głosowania – tłumaczył nam Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

Petycja trafiła do właściwej komisji przy Radzie Miasta Chełm. Ta przyznała rację działaczom, stąd podczas czwartkowej sesji radni będą głosować za uznaniem wniosku za zasadny.

– Rozwiązanie przyjęte w powołanym przepisie nie może zostać uznane za prawidłowe – czytamy w projekcie uchwały w tej sprawie, w odniesieniu do zapisu dotyczącego granicy wieku. Podobne stanowisko miał przedstawić prezydent Jakub Banaszek. Formalnie rada musi przegłosować ten dokument.

– W przypadku przychylenia się do petycji przez radnych, kolejnym krokiem będzie przedłożenie stosownej uchwały o zmianach w regulaminie, dotyczących kryterium wiekowego – wyjaśnia Grzegorz Zarzycki z gabinetu prezydenta. To będzie oznaczało, że najprawdopodobniej w najbliższej edycji budżetu obywatelskiego bez wyjątku będą mogli głosować wszyscy chełmianie.

– Jestem zadowolony z tej decyzji, ale byłem pewny, że tak się stanie. Przepisy prawa są w tej kwestii jednoznaczne. Dobrze, że radni i prezydent zareagowali szybko na nasz wniosek – komentuje Jakubowski.

I dodaje, że to nie koniec działań w tym zakresie. Podobny zapis wciąż widnieje w regulaminie budżetu obywatelskiego w Puławach. – Tam petycję wyślemy po Nowym Roku – zapowiada szef Fundacji Wolności.