S12. Można rozpoczynać budowę obwodnicy Chełma. Jest strategiczny dokument

Wojewoda lubelski wydał właśnie decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Oznacza to, że budowa trasy może się rozpoczynać. Zajmie się firma Strabag, która ma zainkasować 441,9 mln zł.

Obwodnica będzie miała około 13,7 km długości. – Projekt obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S12 wraz z czterema węzłami, realizującymi połączenie z siecią dróg publicznych – dodaje w komunikacie LUW i wylicza:

węzeł Chełm Zachód – połączenie z drogą krajową nr 12,

węzeł Chełm Północ – połączenie z drogą wojewódzką nr 812,

węzeł Chełm Okszów – połączenie z drogą powiatową nr 1823L,

węzeł Chełm Wschód – połączenie z drogą krajową nr 12 i drogą powiatową nr 1828L

Obwodnica będzie poprowadzona po nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. – Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin – tak trasę opisuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ta część to fragment całej S12 na wschód. Najtańszą propozycję na budowę odcinka Piaski - Dorohucza złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (ok. 358 mln zł). Ta sama firma za 1 mld zł chce zbudować część Chełm – Dorohusk, a co do odcinka od Dorohuczy do Chełma to za najkorzystniejszą uznano ofertę Stecol Corporation (ok. 760 mln zł).

Cała nowa część S12, od Piask do przejścia granicznego w Dorohuskum będzie liczyć ok. 75 km.