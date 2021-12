Poeci u Czechowicza

Hummel IV liga odrabia zaległości. POM Iskra Piotrowice jak reprezentacja Danii?

Wszystko wskazuje na to, że w sobotę na boisku w Piotrowicach zmierzą się: tamtejszy POM Iskra, który od kilkunastu dni już nie trenuje, a także Lublinianka. Piłkarze Roberta Chmury dopiero co mieli przerwę z powodu koronawirusa i kwarantanny, ale kilka dni temu wrócili do zajęć.