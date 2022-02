Filharmonia Lubelska: "Roztańczony karnawał"

Koncert wykona Orkiestra Salonowa Filharmonii Lubelskiej pod batutą Marcina Mirowskiego. To zupełnie nowa inicjatywa instytucji, która w oparciu o historyczne materiały będzie wykonywać kameralne koncerty nawiązujące do tradycji "muzyki salonowej". Chodzi o dawne spotkania domowe, podczas których wykonywano klasyczne dzieła w aranżacji dla małych grup instrumentów.



- Tego rodzaju "muzyka salonowa" była niezwykle popularna. Na początku XX wieku te małe kameralne muzyczne spotkania przeniosły się do sal koncertowych, luksusowych kurortów i miejsc rozrywki. Dziś salon zniknął a belle époque i fin de siècle należy już do przeszłości, jednak muzyka salonowa przeżywa swój renesans dzięki takim zespołom jak orkiestra Andre Riéu, która gromadzi na swoich koncertach tysiące fanów - opowiadają twórcy projektu.



Pierwszy z takich koncertów odbędzie się już w niedzielę. Bilety na wydarzenie kosztują od 15 do 40 zł.