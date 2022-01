Koncert symfoniczny w Filharmonii

W programie koncertu znajdzie się m.in. "Spa(s)m" na flet piccolo, organy i orkiestrę Pawła Mykietyna. To jedna z jego najnowszych kompozycji, która zadebiutowała w 2021 roku podczas 64. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Gdańsku. Utwór wykonają artyści Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka. W koncercie udział wezmą także organista Roman Perucki oraz Łukasz Długosz grający na flecie.



Tego wieczora będzie można usłyszeć także "Nagrobek Couperina" Maurice’a Ravela oraz Serenadę C-dur, op. 48 Piotra Czajkowskiego. - Kompozytor było ogromnie zakochany w swojej serenadzie, gdyż inspiracją do jej napisania były skryte, wewnętrzne przeżycia, które zrodziły wiele pięknych i oryginalnych melodii składających się na partyturę utworu - opowiadają o ostatniej kompozycji organizatorzy koncertu.



Bilety na koncert kosztują od 15 do 40 zł.