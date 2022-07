Darmowy spektakl "Gdzie jest Czerwony Kapturek?" Gdzie zobaczyć w Lublinie?

Z problemami, ale awans jest. Polacy w finale Speedway of Nations w Vojens

Nie była to lekka przeprawa, ale liczy się wynik końcowy. Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce podczas środowego półfinału Speedway of Nations w duńskim Vojens. Biało-Czerwoni wywalczyli sobie awans do decydującego etapu w barażu