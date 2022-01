Weekend z tańcem w Centrum Kultury w Lublinie

To pierwszy w 2022 roku taneczny weekend w ramach projektu, jakim są Przestrzenie Sztuki. Z tej okazji organizatorzy szykują sporo ciekawych atrakcji, nie tylko teatralnych. Będzie można na przykład podziwiać wystawę Anny Łapińskiej "Trajektoria tańca - składamy się z ciągłych poruszeń", na którą składają się teksty oraz grafiki artystki. Całość stanowi refleksję na temat wydarzeń artystycznych z obszaru szeroko pojętego tańca i choreografii. Wystawę można zobaczyć w korytarzu przy sali prób 5, 6 Centrum Kultury.



Kolejna weekendowa propozycja to szkolenie dla instruktorów ruchu i nauczycieli z Lublina i regionu "Montessori Dance Guide". 5 i 6 lutego o godz. 10 odbędzie się kurs, który poprowadzi tancerka, pedagog i choreografka Katarzyna Ustowska. Na to wydarzenie obowiązują zapisy.



W sobotę wieczorem (o godz. 18) będzie można zobaczyć spektakl Lubelskiego Teatru Tańca "W moim początku jest mój kres". - Ten wielokodowy spektakl, jest spotkaniem twórców różnych dziedzin. Pyta o nasz wspólny, ale też indywidualny stosunek do przeszłości i do tego, co ma nadejść - twierdzą organizatorzy. Bilety na spektakl kosztują 20/30 zł.



Także w sobotę, o godz. 20, odbędzie się także taneczno-muzyczny jam "PokaStyl". Jam jest otwarty dla wszystkich tancerzy street-dance i nie tylko. Dzięki inicjatywom o charakterze practise pojawia się przestrzeń do wymiany tanecznych doświadczeń, umiejętności, inspiracji oraz poznania innych tancerzy. Wstęp: 10 zł.



Ostatniego dnia weekendu o godz. 18 organizatorzy zaproszą ponadto na pokaz instalacji performatywnej Teatru o.de.la "UWAGA". Spektakl polega na spontanicznym, nieintencjonalnym uzewnętrznieniu i wyrażaniu treści psychicznych w formach ruchowych. Wstęp: 15/25 zł.