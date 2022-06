Wchodzisz i mieszkasz. Dla klientów, którzy nie chcą sami wykańczać mieszkania

Korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm podczas wykańczania mieszkania staje się coraz bardziej popularne, lecz wciąż daleko nam do zachodu Europy. Tam zakup gotowego lokalu jest praktycznie rynkowym standardem. U nas natomiast to rozwiązanie dość niszowe – szacuje się, że dotyczy najwyżej co piątego lokalu. Wspomniane usługi, czyli „pod klucz” oraz „wchodzisz i mieszkasz” różnią się od siebie pod niemal każdym względem. Przede wszystkim pierwsza z nich to tzw. usługa pakietowa – oznacza wykończenie mieszkania według przygotowanych wcześniej rozwiązań, obejmujących przeważnie zaaranżowanie i wykonanie łazienki czy kuchni. Zazwyczaj można jeszcze liczyć na pomalowanie ścian oraz położenie podłóg i montaż drzwi. Wszystko przy wykorzystaniu relatywnie wąskiej grupy materiałów i produktów, które mieszczą się w naszym przedziale cenowym. Decydując się na taką opcję, dostajemy więc pewien półprodukt – lokal, do którego nie można się jeszcze wprowadzić.

Minusem opcji pakietowej jest ograniczona liczba godzin przeznaczonych na konsultację, a także niewielki wybór materiałów zawartych w katalogu. Wnętrza wykończone w tym standardzie charakteryzują się dużą powtarzalnością.

„Wchodzisz i mieszkasz” jest natomiast usługą zorientowaną na potrzeby określonego klienta i z grubszym portfelem – ma na celu przygotowanie całego mieszkania do stanu pełnej użyteczności, czyli tak, by klient mógł się do niego wprowadzić natychmiast po zakończeniu prac. Ważnym elementem jest tutaj ścisła współpraca z architektem, który pomaga klientowi podczas całego procesu projektowego, a efektem tej relacji jest starannie wypracowany projekt mieszkania. Wnętrza są zaprojektowane przez specjalistę, następnie fachowo wykończone, w pełni umeblowane i urządzone, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Przewagą takiej usługi jest pełna odpowiedzialność za logistykę i proces zamawiania towarów, skoordynowanie i nadzór prac wykończeniowych, montaż i instalacja wyposażenia.

Jednym zdaniem klient decydujący się na taką usługę, nie zajmuje się żadnymi pracami związanymi z remontem, zakupem i montażem produktów. Pełne wyposażenie, w tym również meble na wymiar, sprzęt AGD, oświetlenie i inne dekoracje są zamawiane, dostarczane i montowane przez jedną firmę. Klientowi pozostaje tylko cieszyć się posiadaniem nowego lokum, bez odbywania zbędnych spotkań czy żmudnego poszukiwania ekipy remontowej. Zakres usługi może obejmować również dodatkowe elementy takie jak klimatyzacja, zasłony okienne i tekstylia.