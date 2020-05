Tak szkoły w woj. lubelskim walczą o uczniów

O to, czy będą chętni do rozpoczęcia nauki w szkołach nie martwią się najbardziej prestiżowe szkoły.

- Musimy jednak walczyć żeby pokazywać się jak najlepiej żeby przyciągnąć do siebie jak najlepszych uczniów. W przyszłym roku planujemy otworzyć siedem nowych oddziałów, czyli zamierzamy przyjąć ok. 230 osób - mówi Adam Prus, wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. – Dlatego wszystkie działania dotyczące promocji szkoły zostały przeniesione do internetu. Oprócz zakładki na stronie szkoły, która jest tam od zawsze, a dotyczy rekrutacji, stawiamy na szkolny facebook. Trafiają tam m.in. informacje o tym, co się wirtualnie dzieje w naszej szkole, są prezentacje klas i film pokazujący samą szkołę.

- W tym roku z powodu koronawirusa nie odbyły się Targi Edukacyjne ani planowane przez nas „Drzwi otwarte” - opowiada Małgorzata Markowska, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Lublinie. – Dlatego tym razem stawiamy na internet. Przedstawiamy naszą ofertę na stronie internetowej, ale przede wszystkim na facebooku i instagramie. Portale społecznościowe mogą być bardzo dobrym pomysłem, bo uczniowie kończący szkołę podstawową masowo z nich korzystają. Co więcej, tego typu media obsługują członkowie samorządu szkolnego. Telefony z pytaniami o rekrutację i o szkołę zdarzają się sporadycznie. Znacznie częściej jest to kontakt internetowy z naszym samorządem. To bardzo dobrze, bo uczniowie najlepiej dotrą do swoich młodszych kolegów i dokładnie opowiedzą im jak wygląda nauka w naszej szkole z ich punktu widzenia.

Małgorzata Markowska nie wie jednak, jak te działania mogą przełożyć się na rekrutacje i zainteresowanie szkołą.

- Ubiegły rok był wyjątkowy, bo była kumulacja dwóch roczników. Jak będzie teraz, trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że skoro młodzież korzysta na co dzień z sieci znajdą tam i informacje o naszej szkole, ale trudno jest cokolwiek prorokować – przyznaje.

Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki-Starowieyskiego w Łaszczowie zorganizowało w środę pierwszy w pełni interaktywny dzień drzwi otwartych.

- Szkoły w całym kraju zmagają się z problemem dotarcia do nowych uczniów, rok rocznie jednym z narzędzi, które w tym pomagały były właśnie spotkania z uczniami bezpośrednio w szkołach. Obecna sytuacja wymusiła odwołanie takich wydarzeń, co postawiło placówki oświatowe w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego przenosimy to coroczne wydarzenie promocyjne do internetu, a konkretnie na licealnego facebooka – informuje się Marcin Piotrowski, koordynator akcji #Zakochajsięwszkole z LO w Łaszczowie. - Wyjątkowy pomysł dotarcia do nowych kolegów to inicjatywa samych uczniów, których wspiera całe grono pedagogiczne. Sama idea skupiać się ma na tym, że to szkoła ma przyjść do uczniów, a nie jak to zawsze bywało uczniowie do szkoły.

– Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół – podkreśla, zwracając się do rodziców, Iwona Lipiec, wicedyrektor, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Iwona Lipiec przygotowała prezentację dostępną na stronie internetowej lubelskiego kuratorium, na której tłumaczy, co czeka uczniów w danym typie szkół i na co zwracać uwagę przy ich wyborze. Na stronie kuratorium znaleźć można też kompletny informator szkół ponadpodstawowych dotyczący tego ile i jakich klas może powstać w przyszłym roku w liceach i technikach.