Lubelska szkoła zdobyła "Złote pióro". Jest czym się chwalić!

Celem programu „Twoje dane – Twoja sprawa” jest podnoszenie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży na temat ochrony danych osobowych zarówno w realnym, jak i cyfrowym świecie. Co roku do programu przystępuje ponad 300 placówek, które podejmują zadania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach na terenie Polski jak i w lokalnych społecznościach.

– W tym roku mamy 13. edycję konkursu „ Twoje dane - Twoja sprawa”. W jego ramach ogłoszone zostały dwa konkursy. Pierwszy z nich skierowany jest do uczniów, a drugi do szkół i ośrodków doskonalenia zawodowego na najlepszą inicjatywę edukacyjną. Ten ostatni polegał na stworzeniu najlepszego scenariusza zajęć przygotowanego przez uczestniczące w projekcie szkoły – mówi Anna Dudkowska, dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej i edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. I dodaje: – Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę przede wszytkim na sposób zaprezentowania aspektów związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, ciekawą formę prezentowania wiedzy, oraz zaangażowanie w projekt.

Do tegorocznego konkursu zostało zgłoszonych 4 tys. inicjatyw, w których wzięło udział 50 tys. uczniów i 3 tys. nauczycieli. Uczniowie biorący udział w projekcie wykazali się kreatywnością oraz zdolnościami plastycznymi, sportowymi i aktorskimi. Przy okazji dowiedzieli się, jak chronić prywatność swoją i bliskich.

Karol jest uczniem klasy 2 o profilu informatycznym w ZS nr 1 w Lublinie oraz laureatem 2. miejsca w konkursie pt. „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”. O sukcesie mówi skromnie: – To praca wielu uczniów i nauczycieli naszej wspólnoty szkolnej. Najważniejsze, że wszyscy włożyli serce w ten projekt. Młodzi ludzie są bardzo podatni na wszelkie manipulacje i sugestie w sieci, muszą wiedzieć, że nie mogą podawać swoich danych, miejsca pobytu czy poufnych informacji w sieci.

– Nasza praca składa się z kilkunastu krótkich scenek, brali w niej udział uczniowie i nauczyciele. Pokazaliśmy właściwe procedury ochrony danych oraz te nie właściwe zachowania, które niosą konsekwencje – opowiada Dominik, uczestnik konkursu.

– Świętujemy sukces naszej szkoły, śmiało mogę powiedzieć celebrujemy. Uważam, ze podejmowanie takich inicjatyw jest bardzo ważne, kosztują wiele pracy i aktywności nauczycieli i uczniów, ale warto bo efekty są niesamowite. Wartością dodaną do tego programu jest zdecydowanie wiedza, gdyż młodzi ludzie narażeni są wiele niebezpieczeństw w sieci – Elżbieta Sękowska dyrektorka ZS nr 1 w Lublinie nie kryje dumy.